Atividades físicas são fortes aliadas na reabilitação do câncer de mama

Uma sugestão para amenizar os efeitos da mastectomia é a prática de atividades físicas de baixo impacto, a exemplo do pilates oncológico, caminhadas leves ou musculação sem peso. Elas são fortes aliadas na reabilitação física e mental de quem enfrenta o tratamento do câncer de mama.

Segundo a mastologista Drª Paulla Vasconcelos, depois do procedimento cirúrgico, os exercícios físicos são a melhor sugestão para recuperar a força dos ombros, amenizar as dores, a rigidez no pescoço e nas costas.

Após a alta médica, e antes de começar a fase de reabilitação física, a especialista destaca a importância de a paciente ser acompanhada, primeiro pelo fisioterapeuta, e depois pelo educador físico. "Além dos benefícios corporais, a atividade esportiva promove o equilíbrio dos níveis hormonais, diminui a resistência da insulina, fortalece o sistema imunológico e o mecanismo de defesa do organismo", diz.

No caso da maquiadora e modelo plus size, Thais Vasconcelos, 30 anos, diagnosticada com câncer de mama em março deste ano, a prática esportiva foi incluída na sua rotina como terapia paliativa, antes mesmo da cirurgia.

Após liberação médica, a costureira Alice Sousa pratica os exercícios personalizados com orientação da fisioterapeuta oncológica Cândida Braga Camila Lima

"Terminei recentemente as quimioterapias. A cirurgia está marcada para o dia quatro de dezembro deste ano. Por isso, a fisioterapeuta já iniciou alguns exercícios de fortalecimento e manutenção da amplitude dos movimentos", confessa.

De acordo com a fisioterapeuta oncológica do Crio, Ana Paula Portela, o trabalho com Thais tem como objetivo prevenir ou reduzir complicações, e ainda evitar o hábito de posturas inadequadas no pós- cirúrgico.

"Como ela já terminou a quimioterapia, podemos aplicar exercícios mais intensos, pois a integridade cinético funcional da paciente está preservada", destaca. Segundo a profissional, a atuação do fisioterapeuta oncológico é fundamental durante e após o processo de enfrentamento do câncer de mama.

O acompanhamento permite identificar as necessidades e sintomas do paciente em cada fase, inclusive o impacto nas atividades diárias e no bem-estar geral. "

A partir desse conhecimento, é possível elaborar um plano de tratamento que busque funcionalidade, independência, autoestima e qualidade de vida para a paciente", ressalta a fisioterapeuta.

A prescrição dos exercícios personalizados depende da fase do tratamento da doença, das características individuais do paciente, da comorbidade pregressa, da manipulação e das orientações cirúrgicas. Também deve ser levado em conta se o procedimento está associado a outros protocolos, a exemplo de esvaziamento axilar, ou reconstrução das mamas.

Postura

Outra vivência na recuperação pós-cirúrgica por meio do pilates é relatada pela costureira Alice Sousa, 48 anos. "Fui mastectomizada de uma mama há dois meses. Por conta do peso perdido de um lado, fiquei com problemas na postura", conta.

"Os exercícios indicados para Alice, no momento, são os realizados no pilates solo, que otimizam a amplitude dos movimentos da cintura escapular e o fortalecimento do músculo serrátil anterior", afirma a fisioterapeuta oncológica.

Pacientes em tratamento de câncer de mama são atendidas por fisioterapeutas oncológicos do Crio Camila Lima

As atividades físicas reativam a força muscular, reduzem a fadiga e as dores crônicas causadas pelo tratamento, além de melhorar a qualidade do sono, a memória e a concentração. A regularidade dos exercícios também promove efeitos diretos no enfrentamento da doença. "O pilates oncológico é uma alternativa primorosa na aceitação e na recuperação das pacientes. Além do baixo impacto, promove integração de corpo e mente", conclui Ana Paula.

Passo à frente

Quem também foi submetida a cuidados fisioterapêuticos, após a retirada das mamas e esvaziamento axilar, em 2018, foi a aposentada Helena Massler, 71 anos. Após avaliação e liberação médica, a paciente passou a ser acompanhada nos alongamentos e na RPG, recomendados pelo educador físico Levi Lima. "Quando comecei não conseguia abrir nem 10% dos braços. Um ano depois, já faço os movimentos completos", comemora.

Para Helena, a avaliação mensal, a atenção e o acompanhamento de perto, por parte do profissional, transmite mais segurança e estimula a frequência nos treinos. "Esse cuidado eleva nossa autoestima, me sinto melhor e ativa. Os exercícios e o convívio diário com o grupo, que já teve a mesma experiência, me deixa renovada", afirma.

O educador físico acompanha a paciente há, mais ou menos, seis anos. Segundo ele, Helena nunca priorizou a rotina de academia, sempre marcada por paradas e retornos. Somente após o diagnóstico e tratamento da doença, ela retornou mantendo assiduidade.

A partir daí, começamos a investir em exercícios específicos para restabelecer os movimentos e recuperar a força, principalmente dos membros superiores, diminuindo as dores e a rigidez nas costas e no pescoço", revela Levi.

O programa direcionado fez toda a diferença na evolução da paciente. Segundo Levi, os exercícios diminuem a ansiedade e o estresse por conta do tratamento. Além disso, ajudam na prevenção de outros tipos de câncer ou doenças crônicas como cardiovasculares e diabetes. Para completar o cronograma, o personal ressalta que a reeducação alimentar é primordial.

Função

O fisioterapeuta oncológico atua durante e após o processo de enfrentamento do câncer de mama;

Exercícios

Têm o objetivo de prevenir, reduzir e tratar complicações cinético-funcionais decorrentes da doença e do tratamento;

Avaliação

É importante identificar as necessidades e sintomas do paciente em cada fase, inclusive o impacto nas atividades diárias e no bem-estar geral, para assim elaborar um plano de tratamento personalizado