Associação Casa do Blues celebra 10 anos com show em Guaramiranga

A investigação sobre como criar oportunidades de espaço no Ceará para ecoar músicas de um gênero ainda pouco explorado no Estado foi a mola propulsora para o nascimento da Associação Casa do Blues. O projeto começou com uma iniciativa da banda Blues Label, a partir da produção de shows dos integrantes do grupo no Café Teatro das Marias, na Praia de Iracema.

Desde aquela época, um dos componentes da trupe, é o guitarrista e cantor Roberto Lessa, nome com expressivo destaque no segmento. Em entrevista ao Verso, ele esmiuça os detalhes da empreitada cuja gênese sempre se configurou como ousada e potente.

"Logo após iniciarmos, o modelo foi se formatando como um lugar em que as bandas de blues do Ceará, principalmente de Fortaleza, pudessem se apresentar. A iniciativa deu resultados, nos motivando a torná-la oficial. Assim foi criada a Casa".

Multiplicidade de instrumentos e sons traduzem a amplitude do projeto, com lugar já consolidado no Ceará FOTO: FABIANE DE PAULA

De lá para cá, já faz 10 anos que o projeto se consolidou como um dos que mais apostaram em promover a divulgação da música autoral e coletiva em solo cearense. Um feito notável, que merece comemoração à altura.

Neste domingo (23), compondo o último show da noite no Festival Jazz & Blues, os integrantes do projeto se apresentarão em Guaramiranga, num gracioso movimento de valorização da cena independente e da própria trajetória como um todo.

Anderson Camello, Felipe Cazaux, Roberto Lessa e Gabriel Yang (o quarteto de guitarra e voz), Leonardo Vasconcelos (teclado e voz), Marília Lima (voz), Renato Cazzolli (contrabaixo) e Marcelo Holanda (bateria) executarão músicas próprias e também de quem já não faz mais parte da formação, como Artur Menezes, Puro Malte e De Blues em Quando. Com eles, subirão ao palco Renato Cazzolli (contrabaixo) e Marcelo Holanda (bateria), músicos convidados especialmente para a noite.

"Então, vai rolar repertório da Blues Label (minha e de Leonardo Vasconcelos), Gabriel Yang, Marília Lima, Felipe Cazaux e Anderson Camello", reitera Roberto.

Além disso, ainda como iniciativa para festejar a data, o grupo lançou um minidoc sobre a pulsante década de trabalho, já disponível no YouTube (casadoblues). Nele, entre imagens de bastidores, canções e entrevistas, ficamos sabendo como a Casa surgiu a partir da ideia de uma entidade com a função de oferecer alternativa para os ouvidos cansados de escutar os mesmos sons.

Alcance

Roberto Lessa conta que celebrar os 10 anos da Casa no Festival Jazz & Blues foi coincidência, embora desde que o projeto chegou à data pensou-se que o evento seria o lugar perfeito para o show.

"Podemos dizer que muitos da Casa são crias do festival. E tocar em Guaramiranga é uma chancela da importância do trabalho que estamos fazendo dentro do estilo musical blues", situa.

Ingressando no projeto há pelo menos cinco anos, a cantora Marília Lima complementa o sentimento ao trazer à tona alguns dos melhores momentos vivenciados pelo grupo. Ela rememora, por exemplo, as gravações dos três DVDs da trupe - "Ao vivo no Parque", gravado no Parque Adahil Barreto, "Casa do Blues Estoril" e "Gaitas Brasil".

Cantora Marília Lima se uniu à trupe há cerca de cinco anos, promovendo a cena no Estado ao entoar canções do grupo FOTO: FABIANE DE PAULA

"Como eu acompanhei a produção dos três, sou muito feliz por ter participado", afirma. "Ocupamos ambientes importantes da cidade, foi tudo muito especial".

Ao mesmo tempo, Marília pondera que formar uma associação de músicos é tarefa complicada, embora necessária para sedimentar perspectivas. "Percebo que são iniciativas ainda muito isoladas, o que é uma pena, porque se pudéssemos nos reunir e nos ajudar, tudo poderia acontecer da melhor forma. A importância é enorme porque todos unidos, numa força só, forma algo maior".

Neste momento, Marília Lima continua com o trabalho solo, angariando espaço ao investir em novos singles nas plataformas digitais. Quanto à associação com a Casa do Blues, ela diz que o sentimento em fazer parte do projeto é de orgulho. "Apesar de todas as dificuldades que se tem em viver de arte no Brasil, sentimos satisfação em ainda poder estar proporcionando boa sonoridade para as pessoas. E se há um desejo para o grupo, é que continuemos a atuar fortemente na cena, inclusive voltando com a ação itinerante, nos apresentando em vários lugares de Fortaleza".

União

Por sua vez, o guitarrista, cantor e compositor Felipe Cazaux reflete que, para fazer com que as engrenagens de projetos feito esse funcionem, é preciso parceria.

"O que falta são os músicos se juntarem para fazer acontecer, assim como fizemos na Casa do Blues. E procurar o interesse do poder público para dar uma força além de, por que não, patrocinadores privados. Isso demanda tempo e esforço das pessoas. É preciso ter um pensamento coletivo muito forte".

Numa mistura de voz, guitarra, teclado, bateria e contrabaixo, Casa do Blues investe em encorpadas sonoridades FOTO: FABIANE DE PAULA

Ao mesmo tempo, ele vibra pela oportunidade de ressoar os talentos do grupo no show em Guaramiranga, e reflete: "Este momento é importante para lembrar tudo que fizemos e tomar mais ar para seguir por outros anos. Acho que esse novo sangue que vai estar tocando no festival, representando a Casa do Blues é bem relevante, porque é na mão dessa galera que está a continuação do legado do projeto". Vida longa a ele!

Programação

Festival de jazz & Blues de Guaramiranga

Sábado (22/02)

16h - Ensaio Aberto:Nando Cordel

Local: Cidade Jazz & Blues

17h - Shows das Cinco: "Viva" -Lídia Maria (CE) / "Anathema"- Antônio Carlos Bigonha (DF)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

21h - Show das Nove: "Aconchego" -Nando Cordel (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h - Show das Onze: "Guitarras" - Cristiano Pinho e Felipe Cazaux (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

Domingo (23/02)

16h - Ensaio Aberto:Trio Corrente

Local: Cidade Jazz & Blues

17h - Shows das Cinco: "Elas, o Brasil e o Jazz". Quinteto Aqualtune(CE) / "Rasif"- Amaro Freitas Trio (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

21h - Show das Nove: "Trio Corrente 20 anos"- Trio Corrente (SP)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h - Show das Onze: "Casa do Blues 10 anos" - Casa do Blues (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

Segunda-feira (24/02 )

16h - Ensaio Aberto:Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum (RJ)

Local: Cidade Jazz & Blues

17h - Show das Cinco: "Chegada" -Duo Mitre (MG) / "Coisas do Brasil" - Nonato Lima e Sérgio Groove (CE/RN)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

21h - Show das Nove: "Invento +" - Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h - Show das Onze: "Future Flore" - Black Flower (BEL)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

Terça-feira (25/02)

10h - Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: AGUA

11h - Café no Tom:YamileBurich&Ladies Jazz (ARG)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h- Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE

16h30 - Maratona Jazz & Blues: YamileBurich&Ladies Jazz (ARG) / Trinca Brasília (DF) / De Blues em Quando (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues (Gratuito)

Serviço

Show "Casa do Blues - 10 anos"

Neste domingo (23), às 23h, na Cidade Jazz & Blues, em Guaramiranga (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro). Gratuito.