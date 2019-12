As plantas de proteção energética estão entre as mais procuradas neste fim de ano

O clima de passagem de ano inspira renovação e esperança de mais leveza em direção aos novos tempos que se aproximam. Nesse sentido, as pessoas contam com a força da natureza na intenção de se proteger de vibrações negativas e abrir caminho para mudanças. De outubro até dezembro, cresce a procura pelas "plantas de proteção".

De acordo com diversos saberes religiosos, filosóficos e intuitivos, espécies como a arruda, o manjericão, a espada-de- são-jorge, avenca e a pimenteira podem beneficiar o ambiente e o campo energético de quem habita os espaços onde elas são cultivadas.

O biólogo e jardineiro Bruno Flor, o "Seu Flor", confirma o aumento de interesse dos consumidores por plantas dessas espécies, em especial no fim de ano. "Elas estão muito envolvidas com rituais de religiões de matriz africana e também indígenas. E ficam nas casas muito mais pelo fator simbólico. Mas é importante saber como cultivar essas plantas dentro de casa. Seja pra enfeitar o ambiente, ou para usar nos rituais de proteção e limpeza energética", observa ele.

Das plantas mais conhecidas para proteção energética, a arruda exige bastante luz em seu cultivo

Para Seu Flor, ervas aromáticas como a arruda e o manjericão "caem bem" para a decoração de algum evento domiciliar, mas não são apropriadas para o cultivo na sombra. Elas necessitam de muita luz. "É diferente da espada-de-são-jorge. Dá pra fazer uns arranjos superlindos, em formatos, texturas e cores diferentes. Elas são ótimas para ambiente interno, com baixíssima luz, sobrevivem muito bem e têm bastante resistência", identifica o biólogo.

As espadas-de-são-jorge e de santa-bárbara, além de espécies mais resistentes, como a lança-de-ogum, são, segundo Seu Flor, ideais para o cultivo no lar. Ele chama atenção à necessidade de conhecer o cuidado específico de cada espécie. "A maioria das plantas morre pela falta de conhecimento de como cultivá-las. É comum colocarem as aromáticas na sombra, com muita água. Mas o substrato delas têm de ser úmido, e não encharcado", adverte.

Poder

Além dos cuidados com a terra para o cultivo das plantas de proteção, essas espécies são experimentadas em contextos terapêuticos, no âmbito do "sentir". A terapeuta holística Patrícia Santos herdou de seu avô e de suas tias o costume para lidar com as plantas de limpeza energética.

Com base na intuição, primeiro ela absorveu a referência como paciente. "Com o banho de ervas, senti a leveza no corpo, uma vibração também. A primeira vez que tomei esse banho foi com minha tia, que é mãe-de-santo. Não faço parte de uma religiosidade específica, mas passeio por algumas religiões", situa a terapeuta.

Das plantas de proteção às especiarias e os chás, tudo é possível ter em casa, basta ter cuidados específicos

Hoje, Patrícia mantém um ritual com as plantas dentro do próprio lar, a fim de harmonizar a energia do ambiente. "Faço uso na intenção de proteger o lar. Tenho espada-de-são-jorge. Um pezinho de peão-roxo, que impede a energia negativa de circular e adentrar em casa. Passar o pano no chão com um chá de eucalipto também é importante. Energeticamente, traz alívio, frescor, alegria e leveza".

Conexão

A terapeuta observa como o ritmo da vida urbana provocou uma desconexão entre as pessoas e a natureza. A falta de tempo (e paciência) para o cultivo das plantas não é compensada, segundo ela, por outros estímulos afetivos, a exemplo da criação de animais de estimação.

"Mesmo na correria do dia a dia, é muito importante você ter um vasinho de planta que traz vida pro seu ambiente. Sem isso, a gente perde a conexão com o próprio ser, com o divino", vislumbra.

Energia e Cultivo

Alecrim

É perfeito para melhorar a vitalidade do lar, além de ser considerado um poderoso estimulante natural para atividades mentais. Necessita de muita luz, ambiente arejado, sem tanta água;

Arruda

Conhecida como uma das mais poderosas para combater a inveja e o mau-olhado. Estimula a prosperidade e o entusiasmo. Fácil de cuidar, só precisa estar sempre úmida e receber bastante sol.

Comigo-ninguém-pode

Precisa ser cultivada longe do alcance de crianças e animais de estimação. Se for ingerida, cria um edema que pode levar à morte. Dissolve energias negativas, e necessita de sombra e pouca água.

Espada-de-São-Jorge

As folhas pontudas são associadas ao poder de 'cortar' energias negativas e atrair coragem e prosperidade. Ainda ajuda a purificar o ar, ao filtrar poluentes. Resistente, sobrevive com cuidados básicos.

Guiné

A planta rústica é outra resistente. Seu cuidado básico é mantê-la sempre úmida. Costuma ser posicionada próxima às portas de entrada dos lares, filtrando as vibrações negativas.

Manjericão

Clássico da culinária, a planta também é usada em banhos preparados para dinamizar a energia das pessoas (sem molhar do pescoço pra cima). É cultivado no sol e com a terra sempre úmida.

Pimenteira

Sua ardência simboliza o fogo, por isto é associada à transmutação: transforma energias negativas em positivas. Seu cultivo é favorecido durante os meses mais quentes, e sem regá-la demais.

Trevo

Para a civilização Celta, o trevo- de-quatro-folhas foi consagrado como força de fé, esperança, amor e sorte. No clima quente de Fortaleza, o mais comum é o de três folhas. Ele só precisa de luz "indireta" no início do cultivo, além de pouca água.