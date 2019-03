Arthur Aguiar aposta em carreira na música e fala das redes sociais: "Atualmente tem carga negativa"

Os primeiros acordes no violão aos 15 anos de idade já anunciavam os passos de Arthur Aguiar no mundo da música. Atualmente carregando no currículo os rótulos de ator, cantor e compositor, chegou a vez de apostar, de fato, na carreira solo. Com o EP "Eu Já Sabia", lançado recentemente, ele já deixa o recado: é hora de tentar abrir caminhos no mercado internacional.

Em visita a Fortaleza para divulgar as canções, ele concedeu entrevista ao caderno Verso. Por aqui, falou sobre as expectativas para esta etapa, como tem lidado com a exposição e, além disso, os rumos a serem seguidos agora.

E, claro, ele não poderia deixar de falar da relação surgida há anos com a música. Ainda em 2016, logo após o fim do grupo Rebelde, que ganhou os corações de diversos jovens pelo País, Arthur se lançou no mercado musical.

Entretanto, este ainda não seria o objetivo principal como artista. "Eu precisei passar por dois anos focando na minha carreira de ator. Meu primeiro álbum acabou sendo muito mais para mim do que para as outras pessoas, sabe? Tinha muito das minhas referências de uma vida inteira e eu precisei me redescobrir para saber o que eu queria produzir de verdade", explica ele.

Certo de si

Se naquela época ainda não estava claro, agora ele faz questão de ressaltar a mistura de ritmos presente no novo trabalho. O R&B, trap e pop americano, ele ressalta, são as maiores influências da nova fase. "Agora eu trago uma mistura de coisas", pontua.

Segundo ele, foram necessários alguns meses de estudo, junto aos produtores, para entender qual caminho tomar. "Eu passei dois anos compondo, produzindo, errando e acertando. Tudo isso sem as pessoas saberem ainda, quando finalmente pensei: 'é isso que quero fazer'".

Para chegar até aqui, o artista não deixa de citar a importância das experiências mantidas anteriormente. O Rebelde, por exemplo, citado por ele como o primeiro contato real com a vida das apresentações, foi essencial.

"Estar com um grupo significou muito, e quando comecei a fazer show sozinho foi um pouco estranho. Eu gostava muito naquela época porque tinha uma troca, aprendíamos muito. Mas ao mesmo tempo amo esse poder de criar uma conexão entre mim e meu público".

Duas faces

Desde cedo, Arthur Aguiar teve que lidar com a paixão por duas vertentes. Hoje a realidade não é muito diferente, afinal de contas ainda possui contrato como ator e está investindo nos palcos. "Eu não consigo escolher uma opção ou outra. Para mim é muito difícil e nem quero ter que optar apenas por um porque sou muito feliz e grato em tudo que faço", reflete.

Contratado pela Rede Globo, na qual se mantém por seis anos, ele conta que tem planos para uma nova produção na TV. "Ainda não posso contar, mas acredito que as preparações começam em duas ou três semanas. Só posso adiantar que não é uma novela", afirmou aos risos sem dar mais detalhes sobre o futuro nesse âmbito.

Relação com o público

Arthur faz sucesso ao manter relação próxima com os fãs. Conta com cerca de oito milhões de seguidores no Instagram, que acompanham a sua rotina profissional ou em família, com a esposa Mayra Cardi e a filha Sophia. No entanto, ele comenta, o ambiente da internet pode acabar não sendo tão saudável. "Eu acho que as redes sociais têm mudado. Acredito que antes as energias positivas eram maiores e atualmente tem essa carga negativa. Mas também vejo como um reflexo do mundo".

Mesmo assim, ele ressalta, esse meio de comunicação ainda é um dos mais eficazes para se aproximar. "Enxergo como um trabalho, no qual posso divulgar o que estou fazendo, mas também como uma maneira de as pessoas conhecerem como eu sou", explica ele.

Grandes planos

As quatro músicas responsáveis por compor novo EP de Arthur, inclusive, fazem parte de um desejo de expandir o lugar ocupado por ele como cantor brasileiro.

Durante entrevista, ele deixou claras as intenções de adentrar no mercado da música de fora, a exemplo de artistas como Anitta.

"O plano, até o momento, é de lançar novas músicas pós-EP ainda em português, mas com uma pegada mais mundo. A partir disso, o próximo passo deve ser divulgar músicas em espanhol", explica ao citar parceria firmada com um escritório estrangeiro, designado para guiá-lo neste novo momento.

Por enquanto, Arthur confirma que segue na busca de se entender musicalmente e divulgar cada vez mais o trabalho produzido nesse sentido.