Armazenar cosméticos de maneira correta é fundamental para manter a boa conservação

A garantia de que os cosméticos chegarão ao fim do prazo de validade com a qualidade inicial de uso dos componentes, depende da forma como eles são armazenados. Segundo a dermatologista Dra. Hercília Queiroz, é importante conservar os itens de beleza e de higiene pessoal e perfume em ambientes arejados e na sombra, com variação de temperatura de até 30º C.

O xampu e o condicionador, assim como todos os outros produtos do banho, devem ser bem fechados. "O lacre correto evita que a umidade cause danos ao produto e aumente a proliferação de fungos e bactérias, que podem afetar a pele com irritações e até infecções graves", alerta a dermato.

O sol também danifica. De acordo com a especialista, a radiação solar pode interagir com algumas substâncias presentes nos produtos e danificar a composição. Isso amplia os riscos de alergias e irritações na pele e no couro cabeludo.

Os perfumes e desodorantes devem ser igualmente mantidos nestas condições de conservação. Esses itens, quando protegidos em caixas de acrílico ou de papel, aumentam a meia-vida. Porém, independentemente do tamanho do frasco, o perfume deve ser utilizado entre 12 a 24 meses.

"Ultrapassando esse tempo, tanto a textura quanto o aspecto do perfume podem perder a homogeneidade, deixando o produto mais oleoso ou viscoso e isso pode trazer riscos de irritação, vermelhidão, dermatites ou coceira na pele".

Meia-vida

A maquiagem tem um tempo de uso variado. Já os itens indicados para área dos olhos, a exemplo da máscara de cílios e delineador, a meia-vida pode ser em média de três a seis meses. O lápis com delineador, utilizado para pintar as sobrancelhas pode ter uma vida em torno de seis a 12 meses.

Enfim, tudo que entrará em contato com a pele, seja pó, base blush, corretivo da área dos olhos, sombras e batons, podem ter a duração de até 24 meses. Porém, a médica diz ser importante observar a textura e o cheiro do produto. Caso esqueça o nécessaire no carro ou exposta a condições ambientais inadequadas, a meia-vida desses produtos será reduzida.

Quando guardados em locais quentes, a formulação dos produtos de maquiagem perde água, e os pigmentos se compactam, formando crostas sob os produtos, que podem quebrar ou craquelar. O sol desbota as cores de sombras, blush e pó. O correto é armazená-los em local seco e arejado. A base, por exemplo, deve ser colocada de pé, para não empedrar, assim como o batom, para não descolar da base.

Os itens de maquiagem expostos ao sol podem derreter. A base deve ser mantida de pé para evitar empedrar

Outro detalhe importante sobre o uso da maquiagem está relacionado à higienização dos pincéis. Ao levar a maquiagem ao rosto, os acessórios acumulam sujidade e oleosidade nas cerdas. "Por isso, após a aplicação da make, os pincéis devem ser higienizados com vinagre e água. Em seguida lavados com sabonete neutro infantil. Deixe-os secar antes de reutilizá-los", aconselha a Dra. Hercília Queiroz.

No caso dos cremes faciais com ácido, geralmente são conservados em temperatura ambiente e a presença desses conservantes, tolera uma temperatura de até 30°C sem repercussão negativa.

Manipulados

Os conservantes que compõem os produtos manipulados exigem um armazenamento com condições de temperatura entre 2ºC e 8ºC graus. "Essas orientações são recomendadas pelo profissional da manipulação. Então, o paciente deve ficar atento e quando tiver dúvidas, falar com o médico dermatologista prescritor", ressalta a especialista.

Reutilização

O filtro solar esquecido no armário com umidade ou que foi transportado durante as férias e, nesse período passou por exposição à radiação ultravioleta, deve ter perdido algumas propriedades. Por isso, a médica alerta, a reutilização desse produto, seja com indicação para o rosto ou para o corpo, além de não oferecer a mesma proteção pode causar irritação, vermelhidão e coceira na pele.

O ideal é que o filtro solar das férias passadas não seja reutilizado um ano depois. Por isso, é essencial ficar atento ao prazo de validade, manuseio e conservação do produto.

"Esses cuidados básicos de armazenamento garantem a qualidade dos produtos, a saúde da pele e evitam aborrecimentos nos seus momentos de cuidados pessoais", complementa a dermatologista Hercília Queiroz.

Em foco

Masculino

A pele masculina costuma ser mais oleosa e espessa do que a das mulheres e eles tendem a suar mais. Essa combinação de suor, sol e desleixo é propícia para o surgimento de uma pele envelhecida precocemente. Portanto, o dermatologista Gabriel Sampaio orienta. "O homem com pouco tempo para cuidar do rosto deve investir no protetor solar com fator pelo menos 30. Isso evita os sinais do envelhecimento precoce e protege do câncer de pele" aconselha.

Tratamento facial

Os microvasos faciais são disfunções normalmente desenvolvidas por propensão genética, envelhecimento facial, uso de medicamentos tópicos, acne e rosácea,entre outras. Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa, um dos procedimentos mais indicados para o tratamento é realizado com o laser Nd.Yag. "Em alguns casos, logo na primeira sessão o paciente alcança o resultado desejado com o desaparecimento total dos microvasos", descreve.

Benefícios

A criolipólise é um protocolo estético muito indicado na eliminação de gorduras e redução de celulite sem cirurgia. As aplicações são realizadas conforme a necessidade de cada paciente. Os resultados são graduais e começam a aparecer de três a seis semanas após o tratamento. Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Andressa Azevedo, "a avaliação prévia para aprovação ou contraindicação é de fundamental importância, antes de se submeter ao método".