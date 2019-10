Aprenda a fazer ritual de proteção com uma bruxa moderna

Engana-se quem pensa que as práticas de bruxaria ficaram paradas no tempo. Mulheres na modernidade resgatam as vivências desse movimento ao manipular elementos da natureza para alcançar proteção ou purificação.

Bia Guedes, 32, é uma dessas que vivencia e se identifica com esse fenômeno. A designer ensina como fazer um ritual de proteção. "Vivemos tempos difíceis e é sempre bom andar armado de positividade".

A indicação de Bia é realizar esse ritual às segundas-feiras e a lua estiver nova, crescente ou cheia, nunca na lua minguante. "Normalmente usar uma velinha daquelas redondas pequenas conhecidas como tea candles, um punhadinho de sal grosso dentro da velinha e um pouco de alecrim também. Se tiver um cristal quartzo normal, rosa ou turmalina negra, coloca do ladinho da vela, ou segura mentalizando uma luz branca em volta de todo o seu corpo. Ao acender a vela, você pode mentalizar a palavra proteção, palavras que signifiquem proteção para você ou escrever num papelzinho alguma coisa relacionada a proteção e falar alto quando lançar sua intenção para o Universo", ensina.

Deixa a vela em algum lugar que você consiga visualizar, para evitar causar incêndios e deixa a vela queimar até o final.