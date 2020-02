Após 20 anos de estrada, cearenses da Marimbanda apresentam seu terceiro álbum

A vontade de criar uma sonoridade instrumental de impacto mobilizou, há 20 anos, os músicos Heriberto Porto (flauta), Luizinho Duarte (bateria), Júnior Primata (baixo) e Ítalo Almeida (teclados) em torno da Marimbanda. Dos primeiros ensaios na Parangaba até aqui, duas ligas da formação ainda se mantêm: a permanência de Luizinho e Heriberto no grupo; além da busca pela construção de uma música que tenha força sem o recurso da voz.

Atualmente, a Marimbanda também reúne Thiago Almeida (teclados) e Miqueias dos Santos (baixo). O grupo envolve quatro professores de música e o "privilégio", com isso, de concentrar mais o trabalho na feitura das composições. "Isso facilita na hora dos ensaios, pra resolver rápido as questões mais técnicas. E a gente trabalha mais o arranjo, a instrumentação", pontua Heriberto.

O quarteto lança nesta segunda (17), no Theatro José de Alencar (TJA), seu terceiro álbum, com entrada franca. "Caminhar" sucede "Tente Descobrir" (2005) e o primeiro disco, homônimo (2001). Com a diferença de 14 anos entre o segundo e o novo trabalho, Heriberto observa como algumas composições já se tornaram "clássicas" dos shows da Marimbanda ao longo desse tempo.

Outra motivação para os professores voltarem ao estúdio tem relação com a entrada de Thiago Almeida na formação. O pianista completou 10 anos com a Marimbanda. Ele é autor de "Duarteana", segunda faixa do novo álbum.

O restante do repertório foi criado pelo mestre Luizinho Duarte, compositor incansável. "A gente tinha essas músicas do Luizinho na fila pra gravar, ele faz música diariamente. Já passou de 500 composições gravadas. É uma produção muito grande. Mas inclusive a gente optou por fazer uma versão física do disco, além das plataformas digitais, pra comemorar a importância do Thiago no grupo", observa Heriberto Porto.

O flautista conta que a Marimbanda sempre tem a "boa dor de cabeça" de escolher quais músicas de Luizinho entram no repertório dos shows e dos discos; entre sambas, choros, salsas, e outros temas instrumentais de diversos gêneros.

Para "Caminhar", a seleção de 14 faixas é "emblemática", destaca Heriberto. "São músicas que a gente vinha tocando, clássicas desses últimos 10 anos de banda. São composições muito fortes, bonitas. Passa pelo baião, frevo, choro, por baladas também. A quinta faixa, "Fonte do Adeus", é uma balada em que o Luizinho faz um improviso de voz".

Participações

O disco novo conta com as participações especiais dos músicos Carlos Malta ("Duarteana"), Ricardo Herz ("Eu quero baiãozar") e Alisson Pereira ("Joaquim no Choro"). Heriberto lembra como os parceiros gravaram em tempos diferentes. Alisson, por exemplo, é clarinetista. Cearense, hoje é radicado na França, onde é professor de um Conservatório de Música.

A gravação ganhou fôlego, também, por conta do entrosamento dos músicos com o repertório e entre si. "Muitas dessas faixas foram gravadas de primeiro 'take' (sem necessidade de repetir a execução). Algumas faixas a gente gravou uma segunda, um terceiro take, mas acabávamos escolhendo o primeiro mesmo", detalha Heriberto Porto.

Aniceto

Carlos Malta (RJ) retorna à cena com a Marimbanda após participar, também com os Irmãos Aniceto (Crato/CE), do projeto "Epifania Kariri". Eles gravaram um DVD do encontro, realizado há um ano no TJA, e lançado em outubro passado.

Além do "Epifania", a Marimbanda se apresentou ao lado do grupo tradicional no espetáculo "Dança do Marimbondo". Houve uma série de três shows do encontro na Caixa Cultural Fortaleza (Praia de Iracema), também em outubro passado.

"É um sonho que a gente realizou. E continua sonhando em refazer esse trabalho, com o DVD gravado. Combinou muito, mas foi um grande desafio. A gente não sabia como ia soar a questão da afinação dos pífanos com o piano, baixo", revela.

Para 2020, o quarteto ainda deve gravar com a compositora Léa Freire (SP). "Já gravamos uma música dela, e outra do Thiago, pra lançar o disco futuramente", pontua Heriberto Porto.

Serviço

Marimbanda

Lançamento do disco do quarteto cearense, "Caminhar", nesta segunda (17), às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Acesso gratuito. Contato: (85) 3101.2566