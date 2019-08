Alimentos orgânicos são alternativas saudáveis em feiras e restaurantes de Fortaleza

Optar por levar um alimento orgânico para a mesa proporciona uma viagem única pela gastronomia. Abocanhar um morango cultivado nesse processo, por exemplo, transfere ao paladar a experiência de sentir uma textura tenra, aroma intenso e sabor mais vigoroso do que os degustados no processo convencional.

Os ganhos para o paladar, somados aos benefícios à saúde e ao meio ambiente, têm levado os brasileiros buscar produtos mais saudáveis, de acordo com a pesquisa "Estilo de Vida 2019", realizada pela Nielsen, em junho deste ano, com 21 mil pessoas.

Segundo o levantamento, 42% dos consumidores já estão mudando os hábitos de consumo para reduzir o impacto no planeta. Dentro dessa nova perspectiva, 35% da população declara que está buscando comprar alimentos orgânicos no supermercado.

Feiras e restaurantes

A mudança gradativa no comportamento tem sido percebida também na capital cearense. Diversas feiras de produtos orgânicos acontecem na cidade com frequência.

No roteiro estão praças, espaços ao ar livre e entidades situadas em várias partes da Capital, bem como nos bairros Benfica, Centro, São João do Tauape e Aldeota.

Menu do Casa Graviola abrange frango, saladas, abacate e flores, tudo isento de agrotóxicos FOTO: DIVULGAÇÃO

Se o desejo é saborear um prato com alimentos orgânicos em um restaurante ou bistrô, também há agradáveis opções. Endereço recente para degustar uma culinária requintada, o Casa Graviola privilegia nas saladas itens cultivados naturalmente. "Todas as folhas são orgânicas. A gente compra de um sitiozinho em Maranguape", ressalta a proprietária Katherine Lima. A variedade engloba hortaliças e brotos. O espaço oferece ainda pratos com frango e abacate orgânicos. O toque final vem com as flores.

"Essa é uma tendência mundial. As pessoas estão cada vez mais se preocupando com a comida como realmente uma questão de saúde. Aqui em Fortaleza, eram poucos os lugares que tinham essa proposta", declara a proprietária sobre a decisão de oferecer opções orgânicas quando abriu o restaurante, há cerca de seis meses.

As vantagens para a saúde também foram fatores para a definição da bandeira levantada pelo empreendimento. "Alguns estudos indicam que grávidas que comem alimentos com agrotóxicos podem ter mais chances de o filho ter problemas de saúde", acrescenta.

Saladas dispostas no bufê do restaurante Verdelima são compostas, diariamente, por 15 a 20 tipos de folhas, todas orgânicas FOTO: DIVULGAÇÃO

O menu de saladas do restaurante Verdelima é outro espaço para saborear as delícias dos orgânicos. "Usamos folhagens, legumes, frutos, brotos e flores comestíveis, que são usadas tanto na salada como para finalizar outros pratos do bufê", ressalta o chef executivo, Neto Teixeira. Diariamente, pelo menos de 15 a 20 tipos de folhas são oferecidos no mix de opções orgânicas.

O espaço privilegia ainda os alimentos sazonais e da região. "A gente está agora na época da abóbora, então tem sempre abóbora orgânica caramelizada, como purê e lasanha, por exemplo. Os clientes adoram", pontua. "A nossa comida é pra fazer você se sentir bem, É uma comida que realmente te engrandece", filosofa.

Feiras de alimentos orgânicos em Fortaleza

Feira de Produtos Orgânicos

Acontece sempre às terças-feiras, das 7h às 13h, no Mercado dos Pinhões (Praça Pelotas, 41, Centro).

Muda meu Mundo

Todo sábado, das 8h às 11h, na Praça das Flores (Avenida Desembargador Moreira, S/N, Aldeota).



Feira Agroecológica do Benfica

Quinzenalmente, aos sábados, das 7h às 12h, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica.

Feira Cultural do Centro Frei Humberto

Segundo sábado de cada mês, das 9h às 15h, no Centro de Formação Capacitação e Pesquisa Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445, bairro São João do Tauape).

Serviço

Casa Graviola

Rua Frei Mansueto, 1130 - Meireles

(85) 3109-8318

Restaurante Verdelima

Rua Joaquim Nabuco, 1283 - Aldeota

(85) 3224-4807