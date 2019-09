Alessandra Maestrini chega a Fortaleza com o espetáculo "O Som e a Sílaba"

Quando estreou na série "Toma Lá, Dá Cá", ainda em 2007, com a personagem Bozena, a atriz Alessanda Maestrini estava construindo uma relação que viria a ser duradoura, além de mútua: a amizade e companheirismo profissional ao lado de Miguel Falabella.

Desde então, o ator, também diretor, escritor e apresentador - entre outras funções - seria um dos caminhos acolhedores e de reconhecimento tanto na televisão como nos palcos.

Agora, em um papel escrito por ele especialmente para ela, Alessandra vive Sarah Leighton no espetáculo "O Som e a Sílaba", que tem apresentação marcada em Fortaleza neste sábado (7) e domingo (8), no Theatro José de Alencar.

De si

E o verbo "viver" pode, inclusive, ser o mais adequado para definir a relação entre Alessandra e o papel. "Não é à toa que consigo facilmente encontrar as muitas nuances da Sarah. Já fui questionada inúmeras vezes sobre como faço para 'vestir' uma personagem. A verdade é que eu não me visto com nenhuma delas. Eu me dispo de todas as outras que já vivi", explica a paulista.

Em relação a estar novamente em cena sob os comandos de Falabella, Alessandra transparece um olhar grato e de intimidade, capaz de expressar a confiança presente entre eles.

"É como pinto no lixo", diz aos risos sobre o trabalho ao lado de Miguel. "Essa sensação de que são vários amigos se divertindo juntos, e podemos definir dessa forma mesmo, é isso que se pode ver na peça". Segundo ela, o diretor tem a capacidade de tornar o ambiente em cena ainda mais saudável.

Comédia e emoção

Mas não há forma de explicar o contexto da montagem sem detalhar os aspectos das personagens escolhidas por ele.

Complexas e envolvidas em contextos de formação diferentes, Sarah e Leonor Delise, interpretada por Mirna Rubim, dão cor a "O Som e a Sílaba".

No enredo, Sarah é uma jovem com dificuldades para se encaixar na sociedade. Possui Síndrome de Asperger e é uma Savant, com um autismo altamente funcional, condição que lhe concede habilidades com número e música, por exemplo, mas que dificulta outros aspectos como a comunicação. Enquanto isso, Leonor é uma diva internacional da ópera com mais de 50 anos, além de professora de canto.

É a música, e também o reconhecimento, que passa a uni-las. "Essas personagens vão se encontrar por meio dessa arte e uma vai ajudar a outra a abandonar o escudo mantido por elas", comenta Alessandra ao relatar as dificuldades de comunicação presentes tanto em Sarah, por conta da síndrome, como em Leonor, resultado de relações humanas falhas.

Mesmo com a facilidade de encaminhar estas questões para o lado mais emotivo, é na capacidade de trazer a comédia ao público que está o trunfo do texto escrito por Falabella.

Para Maestrini, as dificuldades em expressar desejos e caber nos papéis sociais estabelecidos são o ponto alto das risadas. Entre o apresentado no palco e que fica na plateia, é como se o público se reconhecesse nos temas abordados ali.

"É um humor muito cúmplice. O mais lindo desse texto é que o Miguel não o desenvolve para rir de algo. Creio que por isso ele tem tantos admiradores. Na verdade, ele ri com algo. Então, a gente também acaba se divertindo e se emocionando, ao mesmo tempo, porque é um espetáculo que fala para e de todos nós".

Na música

Além da reflexão, são as melodias e canções performadas pelas atrizes um dos pontos altos.

"A Sarah vai em busca da Leonor, essa professora de canto, justamente pela dificuldade em se comunicar com a maioria das pessoas que a cercam. Ela busca a música para encontrar essa nova maneira", diz Alessandra Maestrini.

Tanta entrega em cena por parte das duas atrizes, não poderia resultar em menos do que um reconhecimento nacional. Até agora, foram 23 indicações em prêmios de teatro (Bibi Ferreira, Reverência, Aplauso, Broadway World Brazil Award, Prêmio Imprensa Digital, Prêmio Musical Cast), incluindo as categorias de melhor texto, melhor direção, melhor musical e outras.

A vitória veio por meio de dois prêmios de melhor roteiro original, um de melhor direção, outro de melhor figurino e também de melhor atriz, categoria ganha por Alessandra.

Diante dos elogios, a atriz pretende enfatizar a mensagem principal do espetáculo. No fim das contas, ela diz, a beleza está em notar "como é importante amar quem está perto da gente e estender a mão".

A lição fica em enxergar na arte uma forma de compreender mais o outro e transformar, por sua vez, as nossas próprias vidas.