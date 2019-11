Alceu Valença se apresenta na abertura do Ceará Natal de Luz na Praça do Ferreira

O pernambucano Alceu Valença retorna a Fortaleza como atração de abertura de mais uma edição do Ceará Natal de Luz. Prestes a gravar um novo DVD, ao lado da Orquestra Ouro Preto, em Portugal, o artista fala de seus rumos nesta passagem de ano e sinaliza, em entrevista ao Verso, sobre o repertório do show desta quinta (21), na Praça do Ferreira.

"Será um show 'misto'. Canto desde baião, 'Anunciação' (que recentemente ganhou uma versão do Mundo Bita, mega hit infantil), 'La Belle de Jour', 'Sabiá', 'Vem Morena'. E ainda vou apresentar uma música nova, 'Eu vou fazer você voar' (o clipe foi lançado nesta terça, 19)", antecipa Alceu.

O tema do Ceará Natal de Luz deste ano reúne referências da tradição do Natal e apelos da cultura nordestina. Na Praça do Ferreira, a programação de abertura ocorre, a partir das 17h, com a chegada do Papai Noel, "chuva" de neve artificial, apresentação do Coral da Luz, que reúne 130 crianças e, por fim, o show de Alceu Valença. O acesso é gratuito.

As atrações do Natal de Luz seguem até o próximo dia 23 de dezembro, em vários pontos da capital cearense. Além da praça do Centro da Capital, haverá programação em locais como a Praça Portugal, Estoril (Praia de Iracema) e Praça Luiza Távora (Aldeota).

No palco, Alceu Valença será acompanhado pelos músicos Cássio Cunha (bateria), Nando Barreto (baixo), Tovinho (teclados), Paulo Rafael (guitarra) e Julião (sanfona). Depois de tocar na abertura dos festejos cearenses, o pernambucano ainda faz shows, neste mês, no Rio de Janeiro/RJ (23), Recife/PE (29) e João Pessoa/PB (30).

Encarando o fim de ano como um tempo de continuidade, Alceu Valença anota que terá um breve momento de descanso, em Lisboa (Portugal), durante o período de festas. Na sequência, o cantor já começa 2020 em função da gravação de seu novo DVD, baseado no show "Valencianas", ao lado da Orquestra de Ouro Preto (MG).

O registro acontecerá na cidade do Porto, em território lusitano. Alceu fez este mesmo show no último dia 17, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP), e reuniu um público histórico de cerca de 50 mil pessoas. "É o tempo todo pra lá e pra cá. Minha vida é viajar noite e dia/ De Pernambuco a Bahia, de São Paulo ao Ceará", responde e cantarola ele, ao mesmo tempo.

Mostra

Ainda em clima de passagem de ano, até 5 de janeiro de 2020 está aberta, também na capital pernambucana, a exposição "A Energia dos Doidos - Motor da Imaginação". A mostra reúne um amplo acervo da vida e obra do pernambucano. Fotos, recortes de jornais, conteúdo audiovisual, dentre outros materiais, contemplam o espaço expositivo.

Alceu Valença detalha que o acervo surgiu da coleção mantida por dona Adelma, sua mãe, falecida aos 104 anos. "Foi interessante porque tudo que era jornal, revista, prêmio, roupas de show, sempre eu mandava para Recife e ficava lá com ela. Minha mãe era muito organizada. E nada disso eu tinha comigo. De repente, me deparo com tudo isso lá", conta.

O pernambucano observa como a exposição retrata as andanças pelo mundo que a carreira lhe permitiu. “Me vi em tudo que é parte do mundo, na Argentina, Paris, Lyon, Montpellier, Lisboa, Alemanha. E ainda é muito interativa também. Você pode ver meu filme, ‘A Luneta do Tempo’ (dirigido e roteirizado por ele, em 2014), por uma luneta”, complementa Alceu.

Serviço

Abertura do Ceará Natal de Luz

Nesta quinta (21), a partir das 17h, na Praça do Ferreira (Centro). Acesso gratuito.