Alanis Guillen fala sobre afinidade com a arte e sobre personagem em Malhação

Talento revelado pela nova temporada de "Malhação: Toda Forma de Amar", a paulistana Alanis Guillen, de 20 anos, tem intimidade com o universo artístico de longa data. Trilhando um caminho lúdico, a intérprete de Rita despertou o interesse pela atuação ainda criança. "Vivi a infância muito bem vivida. Tenho irmãos mais velhos e tínhamos um quintal enorme que era como um palco pro universo todo que a gente criava para brincar", relembra a atriz em entrevista exclusiva ao Verso.

Ela trabalhou para campanhas publicitárias desde os três anos, mas só desabrochou para o teatro na adolescência. "Já tinha me afastado bastante dos trabalhos por conta do colégio, que estava puxado, me matriculei no curso técnico em arte dramática da minha cidade. A partir daí não parei mais, ingressei em vários cursos complementares, pois minha sede em desbravar a profissão e consequentemente minhas possibilidades pessoais e profissionais só crescia".

A experiência transportou Alanis não só para as artes cênicas mas também para o autoconhecimento. "Meu encontro com o teatro foi o mergulho necessário pro meu próprio entendimento e do mundo".

Crescer com a personagem

A atriz não esconde a admiração pela garra com que Rita encara as adversidades surgidas na novela teen. "Ela é densa. Com seus 18 anos já se mostra muito esclarecida, determinada e com a força de uma leoa. Apesar do peso das situações da vida, e essa busca desenfreada pela filha, ela não perde o frescor da juventude e seus conflitos".

Na história, o pai da protagonista mente para ela ao garantir que a bebê havia nascido morta. Meses depois, Rita descobre que a filha está viva e foi adotada por um casal. Ela inicia, então, uma batalha judicial e formas de aproximação.

"Apesar de não viver a mesma realidade, compartilho da maturidade de Rita. Eu e ela nos entendemos muito, mas temos um tempo diferente de assimilação das coisas do mundo e sobre si. A Rita não é óbvia, mas é prática. Já eu coloco muito mais mistério na vida", pondera.

Alanis acrescenta ainda que a protagonista de Malhação a trouxe um olhar mais feroz sobre a vida. "Ela não recua à toa, está sempre peitando as situações duras de uma forma muito incrível. Cada dia é mais uma chance de ela chegar mais perto da filha. E só ela pode fazer isso por ela mesma. Então acho que aprendemos muito uma com a outra a seguinte frase: 'ser protagonista da nossa própria vida'".