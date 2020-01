Adelson Viana e o grupo Murmurando apresentam o novo espetáculo "Do Mestre ao Discípulo" hoje

O encontro do veterano Adelson Viana com os músicos do grupo Murmurando evidencia o fôlego da música nordestina. Reunida pela experimentação de alguns gêneros como o xote, o baião e o choro, essa formação celebra duas gerações compromissadas com a tradição.

Tarimbado no cenário musical cearense, Adelson encontra seu sobrinho Lauro Viana (cavaquinho), Samuel Rocha (violão de 7 cordas) e Cleylton Gomes (flauta) para apresentar um repertório autoral. O espetáculo "Do Mestre ao Discípulo" acontece nesta sexta (17), às 19h30, no Theatro José de Alencar (TJA), com entrada franca.

A apresentação integra a programação do projeto "Dia do Ceará". A data se refere aos 221 anos de emancipação do Estado e terá atividades artísticas na Tapera das Artes (Aquiraz), a partir das 17h30, e no TJA, às 17h.

Para "Do Mestre ao Discípulo", o Murmurando e Adelson Viana dividiram o repertório em criações do trio e do veterano. "Vamos fazer uma homenagem a dois jovens músicos que faleceram ano passado. O Giltácio Santos (que integrava o grupo) e o Chico do Cavaco", adianta Samuel.

O Murmurando já fazia música, quando Samuel Rocha viu Lauro Viana tocando ao lado do tio Adelson. "Faltava um cavaquinhista pra gente. Daí convidamos ele. O Adelson foi acompanhando nosso trabalho e chegou a participar da gravação do nosso primeiro disco ('Assovio do Tiê')", conta o violonista.

Samuel recapitula que o grupo passou por uma fase difícil, após o falecimento de Giltácio Santos. Digerir o luto, porém, não impediu os músicos de seguir na ativa. "Ele era um amigo de longa data, shows e viagens. Mas a gente tem a missão de fomentar o choro cearense. Pra esse show, a gente vai ter participação do Jean Ximenes, um clarinetista bem jovem. E depois vamos oficializar o Paulo Maurício, de Viçosa do Ceará, na formação", situa.

Amizade

Segundo Adelson Viana, o encontro com o Murmurando vai além dos laços de família e sela a amizade entre os músicos. "Sempre tive um olhar carinhoso e admiração pelo grupo. Fiquei encantado com o trabalho deles. Pela juventude buscar esse tipo de som. Música boa, brasileira, de qualidade", endossa o acordeonista.

Para 2020, Adelson pretende lançar dois discos ainda no primeiro semestre. O primeiro álbum é instrumental e reunirá participações de Tarcísio Sardinha, Thiago Almeida, Rômulo Santiago, "um time maravilhoso de músicos", destaca ele.

O segundo trabalho é cantado e celebra o forró pé de serra. O repertório reúne composições de Tarcísio Sardinha, Fernando Rosa, Zé Roraima (PI), Paulo Viana (primo de Adelson) e Chico Bezerra, dentre outros.

Programação

As apresentações artísticas do Dia do Ceará começam às 17h, no TJA. Luis Pedrosa apresenta o espetáculo "Natureza Humana", na calçada do espaço. Às 19h, o grupo Cambada de Teatro encena a peça "Até o homem mais justo cai 7 vezes ao dia", na Sala de Teatro.

Em Aquiraz, no Teatro da Tapera das Artes, às 17h30, haverá assinatura do termo de adesão do espaço ao Sistema Estadual de Teatros e do termo de cooperação do TJA e Curso de Princípios Básicos de Teatro com a Secretaria de Cultura de Aquiraz. Na sequência, a programação será encerrada com a apresentação do espetáculo de humor "Tita e Nic" e, às 19h, com o show do músico Davi Valente.

Serviço

Do Mestre ao Discípulo

Concerto do Grupo Murmurando com Adelson Viana. Nesta sexta (17), às 19h30, no palco principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Acesso gratuito. Contato: (85) 3101.2583