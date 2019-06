Ação Bem-Estar promove série de atividades no Parque do Cocó celebrando o Dia Internacional do Yoga

É fluxo lamentável, mas recorrente: aprendemos a desaprender. Basta observar a mecânica estrutural dos bebês para comprovar. A coluna é reta, firme; são capazes de se concentrar por muito tempo; respiram numa frequência que beneficia o organismo, fazendo o ar circular de modo totalizante. Se um dia já fomos assim, porque então, ao longo da existência, não conseguimos manter características tão vitais para o bem-viver?

São os problemas, a rotina caótica, o tempo nulo para cuidar de si, você deve ter agilmente respondido. O curioso é que, na mesma velocidade do retorno, caminha a força da inércia. Somos conscientes de que precisamos mudar hábitos, porém insistimos em girar em círculos, num redemoinho de aperreios diários.

Felizmente, uma prática milenar - e que tem ganhado cada vez mais adeptos no mundo - promove conexão efetiva com o eu a partir de mergulho em nossas próprias raízes humanas, naquilo de mais elementar que nos integra, promovendo paz, equilíbrio e sabedoria.

Surgido na Índia e herdando muito da cultura de seu berço, o yoga elimina toxinas do estresse, otimiza o relaxamento e guarda na manga boas surpresas para quem nele imerge. No movimento de integrar corpo, mente e espírito, a prática eleva os valores humanos e é recomendada para qualquer tipo de pessoa.

"Ela pode ser considerada a primeira abordagem psicofísica, pois equilibra instâncias importantes do que nos forma enquanto gente", afirma Lúcia Rejane Araújo, professora de yoga há mais de uma década e instrutora da Organização Internacional Arte de Viver.

A profissional é um dos nomes confirmados na programação da 5ª edição do Bem-Estar, iniciativa realizada por meio do Projeto Vida Saudável, do Diário do Nordeste. Gratuito e aberto ao público, o evento acontecerá neste sábado (29), a partir das 15h, no Anfiteatro do Parque do Cocó, levando em conta a comemoração pelo Dia Internacional do Yoga, celebrado neste mês.

No total, quatro tendas e alguns espaços tratarão de acolher crianças, jovens, adultos e idosos, trabalhando, com eles, questões relacionadas à respiração, alimentação saudável, ventosaterapia, yoga artístico, entre outros. Além disso, apresentações musicais e de dança conferirão um novo olhar sobre a prática.

Atividades envolvendo crianças integram a programação do evento; com elas, profissionais trabalharão noções de forma lúdica Foto: Saulo Roberto

Multiplicidade

Lúcia Rejane confessa ter dificuldade para elencar qual será o ponto alto da tarde-noite, tendo em vista a relevância de cada ato. Contudo, destaca as oficinas e atividades artísticas como alguns dos principais focos do dia.

"Na Tenda Arte de Viver, por exemplo, ensinaremos algumas respirações básicas para as pessoas começarem a adentrar nesse mundo de maior paz", explica. "Já no palco, vamos trazer alguns voluntários da Bahia e de Pernambuco para tocar músicas indianas que geralmente utilizamos nas sessões - visando acalmar, tranquilizar, elevar a energia e despertar a alegria e a felicidade".

Diversidade de idades e perfis de público compõe evento Foto: Saulo Roberto

Segundo a professora, a respiração, temática tão comentada durante entrevista com o Verso, é uma das quatro principais fontes de energia, juntamente ao sono, à alimentação e ao estado pacífico e calmo da mente.

"Ela tem o poder de, primeiro, eliminar as toxinas que ficam no nosso corpo, provenientes tanto do que comemos quanto das emoções, como a negatividade e outros pensamentos nocivos. Tudo isso vai se acumulando".

E completa: "Retira também as toxinas do estresse, que é algo que está em nossa mente. Quando a cabeça está agitada ou presa ao passado ou ao futuro, estamos perdendo energia. O que a respiração faz? Otimiza processos para que a mente venha para o momento presente de forma quase instantânea, fazendo-nos absorver a energia vital que sustenta a vida".

A consequência dessas conexões pode ser sentida a longo prazo. Diminuição da pressão arterial e de reações violentas, atenuação da ansiedade e depressão, bem como o cultivo da calma, estão entre os benefícios.

Dimensão

Ainda que com um retorno tão positivo para a totalidade do organismo, Lúcia demarca algo importante: de uma forma geral, predomina em muitas pessoas a visão reducionista do yoga, o que pode afastar muitos possíveis adeptos.

"Como é costume divulgar a prática destacando as posturas mais complexas - como apoio sobre a cabeça ou uma torção -, muitos acham que o não é para eles. Ou associam com a religião", avalia. "Independentemente de qualquer coisa, podemos e devemos fazer yoga, tendo em vista que estamos cuidando de todas as partes de nós mesmos, de todas as dimensões possíveis".

Afinal, a atividade age exatamente no contrafluxo do vendaval diário: treina o olhar não para que nos faça indiferentes do mundo ao redor, mas distantes das negatividades, aprendendo a olhá-las sob o filtro da paciência e compreensão.

A professora de yoga Lúcia Rejane: desejo de potencializar a harmonia Foto: Isanelle Nascimento

"O projeto para o Dia Internacional do Yoga, acontece, assim, como forma de levarmos a experiência do bem-estar para as pessoas, de modo a fazê-las enxergar que a vida é bem mais que relacionamentos, dinheiro, sucesso. Tudo isso é importante, faz a gente viver e integra o ciclo da existência; mas há algo além, que pode nos motivar a ser melhores".

Serviço

Vida Saudável - 5ª edição Bem-Estar

Neste sábado (29), a partir das 15h, no Anfiteatro do Parque do Cocó (Avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó), para comemorar o Dia Internacional do Yoga. Gratuito e aberto ao público.

Veja a programação completa:

ESPAÇOS E TENDAS

15h – Acolhimento

15h45 – Bhajans (som mecânico)

16h às 19h – Feira Bem-Estar (Alimentação vegetariana e produtos artesanais)

TENDA ARTE DE VIVER

16h às 16h45 - O poder da respiração para uma vida sem estresse, com Adolfo Aranda (Arte de Viver)

TENDA ARTE DE VIVER – YES!

16h às 16h20 – Yoga para Jovens - Curso YES! (13 a 15 anos)

16h25 às 16h45 – Yoga Infantil - Curso ART Excel (8 a 12 anos)

TENDA SHIVA

16h às 16h45 – Vinyasa Yoga, com profa. Gisele Medina e prof. Daniel

TENDA GANESHA

16h às 16h20 – Yoga para crianças, com Anabela Alcântara e Daniele Leal

16h25 às 16h45 – Yoga Artístico, com Juliana Tosato (Instituto de Yoga Neusa Veríssimo)

ESPAÇO UNIFOR

16h às 17h

Alimentação saudável, com profa. Maria do Socorro e equipe (Nutrição)

Ventosaterapia, com profa. Érica Noronha e equipe (Fisioterapia)

PALCO

16h45 – Apresentação musical, com Banda Arte de Viver

17h – Abertura - O Dia Internacional do Yoga e a Arte de Viver, com Lucia Rejane Araújo

17h20 – Dança Indiana, com Luciana Melo

17h25 – Yoga Dance, com Priscia Vellame

17h30 – Aulão de Hatha Yoga, com Lucia Rejane e Adolfo Aranda (Arte de Viver)

18h10 – Alquimia Sonora, com Ananda Kaur (Ram Das Yoga e Terapias)

18h20 – Meditação OM, com Lucia Rejane (Arte de Viver)

18h30 – Satsang: celebrando o encontro com o Ser, Bhajans Indianos (Banda Arte de Viver) e Dança Circular

19h – Encerramento