Açaí é queridinho dos brasileiros e se adapta a diversos acompanhamentos

No Norte do Brasil, o costume de consumir açaí com açúcar ou farinha - e até mesmo com um bom peixe frito - faz parte da cultura. Mas, como em boa parte das tradições, o tempo se encarregou de "transportar" para além de suas origens, e assim, o fruto também conquistou o resto do Brasil.

Atualmente, são múltiplos os espaços em Fortaleza onde é possível encontrar a iguaria nas mais diferentes versões. Seja para refrescar os dias ensolarados, quase uma constante na capital cearense, ou para degustar logo após um treino, ou mesmo para saborear nos fins de semana, opções não faltam e são referência em alimentação saudável. Apesar da disseminação do açaí, há quem odeie o sabor - muitos alegam sentir um gosto forte de terra. Entretanto, a principal vantagem é o valor nutricional do alimento, sem falar da refrescância nos dias de calor.

Força no paladar

Talvez pela ideia difundida do caráter saudável da fruta ou pelo sabor, a verdade é que ele se tornou presença garantida em muitas dietas. Mas afinal de contas, qual o real benefício do açaí? De acordo com a nutricionista Amanda Rodrigues Melo, alguns elementos positivos são apontados sem muito esforço.

"Ele é capaz de reduzir os altos níveis de colesterol, pode prevenir doenças do coração, Alzheimer e também auxilia no retardo do envelhecimento, previne o câncer e ajuda no intestino", reforça.

Na Puro Açaí, o destaque fica para as frutas e acompanhamentos

Com uma série de franquias na cidade, a Puro Açaí resolveu investir no combo tradicional: o creme de leite ninho e elementos como chocolate, castanhas e outros cereais. Mesmo assim, a procura constante dos clientes por opções mais saudáveis levou a empresa a buscar alternativas para a composição do produto.

"O Açaí Diet foi desenvolvido totalmente sem adição de glicose, glúten ou xarope. Além disso, ele também é 100% natural. A ideia é que junto com as frutas e a granola vire uma combinação perfeita e benéfica", explica a coordenadora da rede, Robéria Santos.

Formas de adoçar

Pensar em formas de substituir o açúcar foi o principal intuito da Quero Mais Açaí, já que o xarope de guaraná e emulsificantes estavam fora de cogitação. A ideia partiu da necessidade de investir em opções ultrapassando o trivial e o resultado não decepcionou. Água de Coco, açúcar demerara, whey protein e açaí sem açúcar foram alguns dos desenvolvimentos.

Para quem procura uma dieta balanceada e não se incomoda com um gosto menos doce, o açaí fit puro é a recomendação. Ele possui em torno de 100 calorias em cada 100 gramas, ou seja, a mesma quantidade encontrada em uma banana.

O segredo, portanto, está na forma como você consome o alimento, segundo explicam Pedro Andrade e Thales Pinheiro, proprietários da marca.

Mesmo assim, existem consumidores que buscam sabores diferenciados e preferem degustar o açaí com uma série de adicionais. Nesses casos, cremes e chocolates são os destaques. "Nessa linha, contamos com nove cremes. Eles são utilizados para compor o açaí ou até mesmo para aqueles não muito fãs do fruto. Também temos produtos sazonais lançados a cada três meses, o último foi o creme de pasta de amendoim".

Natural

Enquanto isso, na Rua Torres Câmara, um espaço novo chamado Tigela Açaí tem proposta diferenciada. No local, os animais são bem-vindos e a aposta é que os carros-chefes sejam o açaí e o creme de cupuaçu, fruto de uma árvore originária da Amazônia.

Pedro Ximenes, responsável pelo estabelecimento, conta que a opção inicial foi não trabalhar com xarope de guaraná, assim como ocorre na maioria das combinações, lembrando que essa mistura é capaz de aumentar as calorias.

"A gente optou pelo açúcar comum mesmo, na tentativa de manter o sabor original da fruta, assim como também mantemos a versão sem ele, para aqueles que chegam procurando algo mais nutritivo", ressalta.

Na Pit Stop Açaí, que também vende salgados funcionais, chocolates são destaques nas combinações com açaí

Segundo ele, o diferencial é oferecer um açaí mais forte e com um sabor marcante, característico do que já é consumido em cidades como Belém, no Pará.

Outra opção para os que fogem do xarope de guaraná é o Pit Stop Açaí. Por lá, o açúcar, em quantidade razoável, foi o ingrediente escolhido para levar a sensação adocicada à boca. "Esse é o nosso principal produto que, muitas vezes, é acompanhado do creme de leite ninho, quase uma paixão de quem consome aqui", relata Ariadyne Dantas, proprietária.

Com tantas propostas, a dúvida principal deve ser como escolher a melhor forma de consumo. Seja pelo sabor mais forte, mais doce, com acompanhamentos naturais ou industrializados, a tendência de consumo do fruto parece não ter sinais de decair em solo cearense.