Academias em Fortaleza oferecem espaços kids para otimizar o tempo dos pais

A prática de atividades físicas é indicada para todas as faixas etárias. Bebês, crianças, adultos e idosos todos têm direito de se exercitar. O incentivo, inclusive, pode ser uma boa maneira de introduzir o hábito, além de ajudar no desenvolvimento infantil. Algumas academias de Fortaleza oferecem modalidades e espaços direcionados para esse público.

Os pais têm, portanto, um papel importante para estimular bons hábitos nas crianças. "O comportamento dos pais é de grande importância para que as crianças possam aprender como os pais se comportam com a sua saúde", aponta Thiago Medeiros, professor do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza.

Na Greenlife Family Club, os pais podem optar por deixar os filhos no espaço oferecido pela academia ou matricular em alguma das atividades que variam de natação a dança. O filho de Priscilla Fernandes, 36, ainda não fez um ano, mas já participa de um cronograma infantil voltado para crianças de 7 meses a 13 anos. A programação das aulas inclui música, alongamento, ginástica e recreação.

O pequeno Eduardo Fernandes já pratica atividades físicas Arquivo pessoal

Para a mãe do bebê, o projeto tem ajudado no desenvolvimento da mobilidade e da comunicação do pequeno Eduardo. Ao fim de cada aula, os responsáveis pelas crianças saem da sala e elas ficam apenas com os monitores. Priscilla ressalta ainda a importância desse momento, pois podem acompanhar como os pequenos reagem e socializam uns com os outros.

"A gente já percebe as mudanças nele, tenta se comunicar com as pessoas, está mais esperto em casa, o desenvolvimento dele é mais avançado", conta. Priscilla optou pela academia pois ainda não quer inscrever Eduardo em escolas ou creches.

"O objetivo é treinar a partir de atividades pedagógicas e desenvolver essa criança, trabalhar em parceria com essa família. Fazer a parte lúdica com o desenvolvimento", explica a coordenadora pedagógica da academia, Rejane Pimenta.

O professor Thiago ressalta ainda a importância desse estímulo desde cedo. "A prática do exercícios físicos desde a infância, pode contribuir na formação de um adulto fisicamente mais ativo e consciente da sua qualidade de vida e da sua saúde. O comportamento dessa criança começa a ser construído para desenvolver hábitos mais saudáveis".

Otimizar o tempo

O Espaço Kids, da R2 Academia, oferece brincadeiras lúdicas com supervisão Divulgação

Na R2 Academia, o Espaço Kids é voltado para os filhos que precisam acompanhar os pais na prática da atividade física. Na área, que funciona de 8h às 21h, as crianças têm à disposição brinquedos, objetos para desenhos e pinturas com supervisão de uma recreadora. No entanto, há uma restrição: os pequenos de até 3 anos precisam estar acompanhados, a partir daí não tem limite de idade. "A ideia é proporcionar um espaço lúdico, em que os pais possam deixar os filhos em segurança", afirma a gerente da academia, Viviane Santos. De acordo com ela, há bastante adesão por parte dos familiares.

Foi pensando em otimizar o tempo dos pais que José Airton Fernandes apostou na Brinquedoteca para o Clube do Vôlei. "É uma forma de dar um conforto a mais, dar uma segurança para o aluno malhar tranquilamente", explica.

No Clube do Vôlei, enquanto os pais treinam, os filhos podem ficar na brinquedoteca Divulgação

No espaço, os pequenos são supervisionados por educadores físicos habilitados para tratar com crianças. Lá, elas podem se divertir com brinquedos, fantasias, livros e momentos para desenvolver desenhos e pinturas livres.