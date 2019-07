A experiência em viagens pode estar alinhada com a sustentabilidade sem perder o conforto

Quem costuma investir em viagens sabe que conhecer novos lugares, culturas e paisagens é uma experiência transformadora. Ninguém volta a mesma pessoa. Mas, o poder transformador pode ir além e gerar um impacto não só em você, mas também no meio ambiente e na comunidade local. Isso é possível por meio de um turismo baseado em conceitos da sustentabilidade, uma preocupação cada vez maior entre os turistas brasileiros.

Segundo uma pesquisa recente produzida pela Booking.com, plataforma de reserva de acomodações, 92% dos viajantes do Brasil afirmam que no próximo ano pretendem se hospedar ao menos uma vez em uma acomodação verde ou ecologicamente correta. E esqueça a ideia de que esses conceitos só se aplicam para campings ou algo parecido. A sustentabilidade hoje caminha lado a lado com o conforto.

Foi o que experimentei no Bangalôs da Serra, em Gramado (RS). Com o título de hotel mais sustentável do País, dado pelo Sebrae, o local abriga ações baseadas na tríade ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. Já na chegada nas acomodações, o hóspede nota que cada espaço do quarto é pensado para que a visita gere o mínimo de impacto ambiental possível.

Uso de energias renováveis e a separação do lixo fazem parte da premissa de hotéis sustentáveis, como o Bangalôs da Serra, em Gramado (RS) Foto: Gabriela Dourado

As lixeiras trazem o indicativo para que o próprio hóspede possa fazer a separação do que for gerado durante a estadia. Já o frigobar informa que os valores cobrados pelos produtos seguem a premissa de "preço justo". No banheiro, esqueça as miniembalagens de produtos de higiene pessoal (aquelas que adoramos levar para casa e nunca mais usar). Um dispenser dentro do box traz um produto três em um: shampoo, condicionador e sabonete biodegradáveis.

"No início (do uso do três em um), tivemos algumas reclamações, sim. Porém, durou pouco tempo e logo os hóspedes foram ganhando a consciência e se adaptando. Tudo é questão de adaptação", comentou Marilu Kern, proprietária do hotel.

Interação com a natureza

A percepção da proprietária, de fato, faz sentido. Isso porque, segundo os dados da mesma pesquisa, oito em cada 10 (72%) viajantes brasileiros acreditam que as pessoas devem mudar seus hábitos agora e fazer escolhas mais sustentáveis de viagem se quiserem preservar o planeta para as futuras gerações. Além disso, 75% declaram que em 2019 se sentem mais determinados a fazer escolhas sustentáveis de viagens do que em 2018.

A experiência em estadias com essa preocupação vai além do lixo ou dos produtos de uso pessoal. Também engloba uma interação mais próxima com a natureza, enfatizando que fazemos parte desse ecossistema e somos também responsáveis por mantê-lo saudável, já que é uma consciência por vezes perdida em um cotidiano cercado por prédios, carros e comida enlatada. Em Gramado, no Bangalôs da Serra, é possível comer tangerina (ou bergamota, como eles chamam) direto do pé, por exemplo.

Além disso, a minivaca Genovena, recepciona a todos com uma simpatia só dela. Acostumada à convivência com humanos que a respeitam, ela permite carinho e fotos. Além da mascote, as ovelhas Clarinha e Floquinho, a pata Doralice e seus filhotes, o cágado Firoliro, além de outros animais recebem os visitantes que, além da interação, podem aprender um pouco mais sobre a vida de cada um dos bichinhos. Crianças, em especial, são beneficiadas com esse convívio e com os ensinamentos repassados pelos proprietários. Algumas acostumadas a viver em metrópoles, podem nunca ter visto uma galinha, um pato ou um coelho "ao vivo".

A minivaca Genoveva é mascote do hotel Foto: Gabriela Dourado

É importante ressaltar que a possibilidade de alimentar alguns animais é permitida pelo hotel sob supervisão e dentro da dieta de cada bicho. Os princípios do viajante sustentável, porém, indicam que não se faça isso durante uma visita a um parque ou qualquer outro espaço. Isso porque alimentar a fauna pode danificar sua saúde, alterar comportamentos naturais e expor os animais a predadores. Além disso, é importante ficar atento para que esse convívio aconteça em espaços que os respeitem e não os explorem, como acontece em ambientes que causam mal estar para os bichinhos com sedativos ou que permitem que o visitante monte neles.

Gastronomia natural

Um dos benefícios de escolher um hotel para a estadia em alguma viagem é o café da manhã. Pois essa prática básica também pode seguir a ideia da sustentabilidade. Comer bem nas primeiras horas do dia pode contribuir para um bem-estar ambiental e social, uma vez que o hotel opte por alimentos orgânicos, cultivados na propriedade ou comprados de produtores locais.

No hotel Blumenberg, localizado em Canela (RS), a maioria dos alimentos servidos promove algum tipo de transformação para a natureza e para as pessoas que o produzem e distribuem. Um simples suco, por exemplo, é feito com laranjas orgânicas que nasceram e cresceram no Estado. Os bolos, as tortas, os pães e salgados incluem receitas serranas, colaborando para a manutenção de saberes e sabores das famílias.

Alimentos orgânicos e de produtores locais fazem parte do cardápio do hotel Wood Foto: Gabriela Dourado

Já no hotel Wood, em Gramado, o restaurante segue o princípio do "slow food", movimento que prega o comer consciente e de maneira prazerosa. Por lá, pudemos conhecer mais sobre a cozinha chefiada por Rodrigo Bellora, que trabalha com o conceito da "cozinha de natureza", no qual os cozinheiros recuperam produtos nativos, transformando-os em alta gastronomia.

No restaurante, experimentamos paçoca de pinhão, com porco moura, mostarda de batata crem, agrião e farinha de cítricos; peixe Meca grelhado no azeite de capim-santo, camarão salteado com páprica defumada, espaguete de chuchu salteado na manteiga e sálvia; e outras delícias. Todos são preparados com foco em ingredientes frescos, orgânicos e de produtores locais da região.

Dúvidas

Apesar da crescente tomada de consciência para essas questões, a pesquisa da Booking mostra que ainda existem algumas barreiras a serem enfrentadas. 35% dos brasileiros, por exemplo, ainda não sabem como tornar sua viagem mais sustentável e aproximadamente um em cada cinco (21%) viajantes daqui admite que suas férias são um momento especial, em que não quer se preocupar com sustentabilidade.

Com o relato e as opções sugeridas aqui, dá para perceber que não é nada difícil seguir alguns princípios para que o impacto gerado na sua viagem seja apenas de boas memórias, fotos inspiradoras e momentos inesquecíveis.

O rastro deixado pelo viajante pode ser ainda de investimento no crescimento local, com a valorização do fazer e saber de quem o recebeu. Que tal aproveitar esse mês de férias para tentar um novo jeito de fazer turismo?

Serviço

Hotel Bangalôs da Serra

Rua Mozé Scurr, 1511 - Gramado (RS). Contato: (54) 3286.4004

Hotel Wood

Rua Mario Bertolucci, 48 - Gramado (RS) (54) 3295.7575

Hotel Blumenberg

Rua Borges de Medeiros,499 - Canela (RS) (54) 3282-2939

Booking

@bookingcom_br

Como chegar

De Fortaleza, voos diários com escala e conexão para Porto Alegre (RS). Até Gramado, há a opção de trânsfer, carro alugado, táxi, Uber e ônibus intermunicipal.

*a jornalista viajou a convite da booking.com