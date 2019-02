O brilho, o colorido da maquiagem e as fantasias encantam essa turminha na hora de escolher os looks para curtir o Carnaval. O público é divertido, cheio de imaginação e exigente. As caracterizações ganham inspiração na magia dos personagens de filmes infantis.

As produções são sofisticadas, realizadas por profissionais capacitados e com o uso de produtos específicos para a pele infantil. Segundo a maquiadora do salão infantil Pix, Thaires Lima, mesmo temáticas, as propostas de make para a garotada têm uma pegada mais leve e alegre, exatamente para evitar comparações com produções de adultos.

Antonio Arthur incorpora o personagem e se diverte na produção de Chapeleiro Maluco Foto: Rodrigo Gadelha

Apesar das sugestões dos profissionais, a turminha chega no espaço sabendo exatamente como deseja se produzir. Entre os personagens mais pedidos estão o Chapeleiro Maluco, a Barbie Popstar, Unicórnio e Sininho.

Barbie Popstar é pouco para o estilo fashion e charmoso da pequena Dominique Andrade Foto: Rodrigo Gadelha

Glamour

Os figurinos dos carnavalescos mirins para esse ano, têm como diferencial, as cores néons, incrementados com o costumeiro brilho do gloss labial e o glitter aplicado no cabelo e em diversas partes do corpo. "Na Dominique Andrade (Barbie Popstar) usamos bastante acessórios no cabelo e o batom básico", destaca Thaires.

A grande novidade são as tranças naturais e coloridas feitas de cabelos humanos utilizadas em Laura Ladislau para compor com muito estilo sua personagem de Unicórnio. De acordo com a profissional, as mechas coloridas são excelente acessório para complementar a fantasia.

Alice Menezes não abre mão de se transformar em Tinkerbell, a fada queridinha da criançada Foto: Rodrigo Gadelha

Os fios são resistentes ao calor, podendo passar prancha, secador, lavar, entrar na piscina e fazer cachinhos que o produto não desbota. "Ela é um tic-tac que pode colocar e retirar com facilidade e utilizar diversas vezes", afirma a sócia do espaço, Rosa Morais.

Os cabelos das crianças são muito bem trabalhados conforme pede cada personagem. As pedrarias também dão um toque todo especial nas produções das meninas.

Vaidosa por natureza, Laura Ladislau escolheu Unicórnio como uma das fantasias para os dias de folia Foto: Rodrigo Gadelha

Cuidados

Rosa Morais diz respeitar muito a faixa etária da criançada. Por isso, utiliza produtos livres de testes em animais, antialérgicos e específicos. "É importante lembrar aos pais que desejam produzir a garotada em casa sobre esses cuidados e, ainda, evitem aplicação de produtos, principalmente os glitters próximos à área dos olhos".