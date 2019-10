29ª Feira Regional da Beleza acontece de 13 a 15 deste mês, no Centro de Eventos do Ceará

A maior feira de beleza das regiões Norte e Nordeste chega a 29ª edição, cada vez mais consolidada no seguimento. O evento realizado pela Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará acontece de 13 a 15 desde mês, de 20h às 20 horas, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Além das inovações tecnológicas em cosméticos, equipamentos e acessórios, o público poderá participar de cursos, palestras, seminários workshops e desfiles, nas áreas de estética, maquiagem, unhas, depilação, design de sobrancelhas e tendências em cortes de cabelo, penteados e coloração, todos ministrados por profssinionais renomados dos setores.

A abertura da feira, com a presença do presidente do evento, Gurgel do Amaral está marcado para às 14 horas desde domingo (14) com desfile de maquiagem.

Na vasta programação de segunda-feira (14), a presentação de Roger Visat com técnicas de mechas em frizz-on, efeito power blond com raiz esfumada e cosmetologia aplicada ao clareamento saudável, de 16h30 às 17h30.

No último dia de feira, terça-feira (15) será a vez dos renomados cabeleireiros Rodrigo Cintra (corte e visagismo) e do paulista Francisco de La Lastra (tendências em cortes práticos, fáceis e rápidos). Na mesma tarde, o público será presenteado com o lançamento-palestra do livro "A beleza da vida", do hairstylist das celebridades Marco Antônio de Biaggi.

Serviço

29ª Feira Regional da Beleza, de 13 a 15 de outubro

Centro de Eventos do Ceará - Pavilhão leste de 10h às 20h

Ingressos dia: R$ 10 - Pacote 3 dias: R$25

Tel: 3221.6623