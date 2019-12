Três adolescentes fogem de centro socioeducativo no bairro Passaré

Três adolescentes fugiram do Centro Socioeducativo São Francisco (Cesf), no conjunto Jardim União, no bairro Passaré, na tarde da última terça-feira (24). A fuga ocorreu durante atividade de lazer na quadra da unidade. O espaço atende adolescentes em conflito com a lei do sexo masculino.

A informação foi confirmada pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). Em nota, a Pasta informou que equipes da Polícia Militar foram chamadas ao local, mas, até o momento, os jovens continuam foragidos.

A Seas afirmou que a situação foi "pontual" e "já está contornada”. Ainda de acordo com o órgão, a direção do Centro vai registrar Boletim de Ocorrência e relatórios circunstanciados. A Corregedoria da Seas também já deve analisar o caso.