Sistema penitenciário cearense volta a registrar fuga de detentos

O sistema penitenciário cearense voltou a registrar uma fuga, após mais de três meses. Dois detentos aproveitaram um serviço de limpeza para fugir do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde da última terça-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) no dia de ontem.

Conforme informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará (Sindasp), Johnnattan Rodrigues de Sousa, de 28 anos, e Raul Matheus Silva Costa, 19, se dirigiram a um setor de reciclagem, dentro da unidade, e não foram mais vistos. A ausência dos dois presos foi percebida horas depois, no momento da contagem dos internos.

"Esses presos são chamados de 'reclassificados', são os presos que ficam circulando na unidade, fazendo algum serviço, uma limpeza, uma coleta do lixo. No fim da tarde, notaram a falta deles. Eles se aproveitaram do baixo efetivo de agentes penitenciários, porque muitos estão de atestado por suspeita de Covid-19. E as horas extras (dos servidores, nesse período) diminuíram", afirma o diretor financeiro do Sindasp, Rafael Magno.

A forma como se deu a fuga e a participação de servidores públicos são investigadas pela Secretaria da Administração Penitenciária e pela Polícia Civil. "Todas as equipes do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), em parceria com as forças policiais do Estado, empreendem buscas para recaptura dos internos", garantiu a SAP, em nota.

Crimes

Johnnattan de Sousa, conhecido como 'Jow', responde pelos crimes de homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo e receptação. Enquanto Raul Matheus responde por homicídio e tentativa de feminicídio. A reportagem apurou que um deles é filho de uma agente penitenciária, que atua em outro presídio do Estado.

'Jow' foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, por força de um mandado de prisão preventiva, em fevereiro de 2016, referente a um assassinato cometido em novembro de 2010. Ele foi capturado em um posto de combustíveis, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na posse de uma carteira de investigador civil. De acordo com a investigação, o suspeito costumava se apresentar como policial civil.

Já Raul Matheus passou menos de seis meses no cárcere. Ele foi preso no dia 29 de outubro de 2019, por suspeita de participar da execução de um homem e de uma tentativa de feminicídio, no Município de Cascavel. Também foi detido, na investigação, um homem que não aceitava que a ex-namorada tivesse outro companheiro, e tentou matar o casal.

Fugas

Essa é apenas a segunda fuga do sistema penitenciário cearense em 2020, segundo a SAP. No primeiro caso, no dia 4 de janeiro, o detento Edirardo Matos da Silva, de 40 anos, foi recapturado por agentes penitenciários três horas após escapar do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga. Edirardo responde pelos crimes de homicídio e roubo.

Em 2019, primeiro ano da gestão de Mauro Albuquerque à frente da Secretaria da Administração Penitenciária, foram registradas as fugas de 48 detentos e a recaptura de 27 fugitivos (que não obrigatoriamente fugiram naquele ano), de acordo com os boletins mensais da Pasta. Somente o mês de janeiro concentrou 41 fugas, durante uma crise na Segurança Pública do Estado - marcada por uma série de ataques de facções criminosas a bens públicos e privados. Até o fim de abril, mais um preso fugiu.

Depois, foram registradas fugas apenas em junho (cinco) e novembro (uma) do ano passado. Em contrapartida, o endurecimento do regime no sistema penitenciário cearense resultou em oito meses do ano sem registros de fuga.