Scanner ajuda PRF na apreensão de 40 quilos de cocaína escondidos dentro de caminhonete

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta sexta-feira (15), 40 quilogramas de cocaína escondida em uma caminhonete que transitava na BR-222 próximo ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. A droga estava dentro do tanque de combustível e só foi localizada com a ajuda do sistema de monitoramento com scanner do Porto.

O motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele, a caminhonete e a droga foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Fortaleza.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) achou a placa do veículo suspeita, que era de Rondônia, e resolveu dar sinal de parada ao motorista. Durante a abordagem, os policias perguntaram o destino do condutor e o que ele estava fazendo ali. O suspeito deu respostas evasivas. A equipe pediu apoio do Complexo do Pecém para que o veículo fosse escaneado. O equipamento apontou a presença de vários pacotes no tanque de combustível do carro.

O motorista já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.