Sargento acusado de homicídio e corrupção é preso

Um sargento identificado como Everaldo Moreira Florêncio foi preso no início da manhã de ontem. A captura aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de Quixadá, Interior do Ceará. O policial militar é suspeito de um homicídio ocorrido em 16 de julho do ano passado. O crime aconteceu em Banabuiú e a vítima foi identificada como Raimundo Nonato Ferreira Paulino.

O sargento foi trazido por policiais a Fortaleza, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, em seguida, foi encaminhado até a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para ser submetido a exame de corpo de delito. A reportagem apurou que ele foi encaminhado para o Presídio Militar, no 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará, no Centro de Fortaleza.

A Justiça também expediu mandado de busca e apreensão cumprido na casa do policial militar. No local foi encontrada uma arma de fogo, e o policial acabou autuado por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

A Associação das Praças Militares do Estado do Ceará (Aspra-CE) emitiu nota informando acreditar na inocência do policial e entender que ele é vítima de um injusto decreto prisional. O corpo jurídico da Aspra acrescentou que "está mobilizando todos os mecanismos jurídicos de reversão dessa situação, bem como tem dado todo o suporte necessário ao referido cidadão".

A vítima do homicídio, atribuído ao policial, era motorista de carro-pipa e foi executada a tiros na frente da sua residência. Na época, testemunhas afirmaram que o assassinato foi protagonizado por dois criminosos, que chegaram ao local em uma moto da cor vermelha.

Ficha criminal

Na ficha do policial Everaldo Moreira Florêncio há antecedente por um crime de corrupção passiva. De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em 2015, o PM apreendeu uma arma de fogo, mesmo estando de licença para tratamento de saúde e ordenou ao suspeito de portar a arma que pagasse R$ 500 para não ser denunciado.

Para o MPCE, "o denunciado, conforme restou apurado, recebeu vantagem indevida, por intermédio de pedido, induzimento de pagamento de certa quantia, qual fora negociada, para não efetuar a prisão do Sr. Narcélio". Nos autos do processo consta que o denunciado negou ter cometido qualquer delito, assim como afirmou sequer conhecer Narcélio.

Atentado

Já no ano de 2010, o sargento Florêncio teria sido vítima de uma tentativa de assassinato. Este outro crime, também ocorrido no Município de Banabuiú, resultou em três vítimas mortas, dentre elas o cunhado do policial e dois criminosos.

As investigações apontaram, na época, que a dupla queria vingar as mortes de dois assaltantes que teriam sido mortos por Florêncio durante uma operação policial. Os PMs participavam de uma diligência quando foram vítimas de uma tentativa de assalto, reagiram e mataram os criminosos. Florêncio chegou a ser atingido na perna.

Homicidas presos

Além da captura do sargento Florêncio, ontem aconteceram outras prisões de suspeitos de homicídios no Estado. A Operação da Polícia Civil, denominada de Ceifador, resultou em seis prisões, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com a Polícia Civil, entre os presos estão dois homens que assassinaram um colega a pauladas após discutirem por bebida alcoólica no município de Cascavel.