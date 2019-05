Região Metropolitana de Fortaleza: abril é o mês mais violento do ano

O Estado do Ceará vem apresentando redução nos índices de assassinatos desde o segundo semestre do ano passado. Porém, neste mês de abril, uma região específica bateu recorde de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Do dia 1º de abril até o último dia 22, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou, pelo menos, 60 homicídios.

Comparado aos outros meses de 2019, o período de abril é o com mais mortes violentas na RMF. Em janeiro deste ano foram 31 CVLIs, seguido por 27 em fevereiro e 33 no mês de março. O aumento com relação ao mês anterior é de 81%. Dos municípios da Região Metropolitana, o que registrou mais ocorrências foi Caucaia. Foram 21 mortes registradas no Município.

De acordo com boletins diários da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dos 60 assassinatos registrados nas localidades ao redor da capital, cinco não foram por arma de fogo. Informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares junto a uma fonte da cúpula da Pasta apontam que o aumento das mortes na RMF se deu porque membros de duas facções estão disputando a liderança.

O investigador que conversou com a reportagem, sob condição de não ser identificado, afirmou que durante uma reunião na sede da Secretaria o aumento nos índices dos homicídios na RMF foi alvo de discussão. Na ocasião, com a presença dos comandantes das Áreas Integradas de Segurança (AIS), foi informado que a disputa de poder, que termina em mortes, se intensificou desde o isolamento de lideranças das facções criminosas dentro das unidades prisionais cearense.

Devido aos líderes estarem incomunicáveis dentro dos equipamentos, há desinformação sobre com quem ficou no poder do lado de fora. No caso de Caucaia, por exemplo, o território é dominado por integrantes da organização Primeiro Comando da Capital (PCC), que vêm brigando pela chefia do tráfico.

Alerta

Para o pesquisador do Laboratório de Violência (LEV) da UFC, professor Luiz Fábio Paiva, os números da Região Metropolitana no mês de abril "devem preocupar o governo cearense e deixá-lo alerta para um fenômeno que, grosso modo, ainda permanece presente nas periferias urbanas, embora exista uma sensação de que as facções estão atuando de maneira mais discreta".

Conforme o especialista em Segurança Pública, a redução nas demais áreas do Ceará é importante depois de mais de dois anos de conflitos armados intensivos entre facções rivais e compreende uma espécie de trégua dentre os criminosos. No entanto, é preciso ponderar a necessidade de políticas públicas estáveis e aguardar como os grupos irão se comportar diante de posicionamentos mais incisivos por parte do governo.

"É importante destacar que as vidas de jovens pobres continuam sendo afetadas pela criminalidade e pouco tem sido feito para enfrentar os processos de agenciamento de jovens, nas periferias, para integrar as facções. Inclusive, abordagens generalizadas e mal conduzidas em festas de grupos juvenis têm prejudicado a ação de coletivos e movimentos sociais que visam oferecer espaços lazer para meninas e meninos residentes nos bairros mais pobres das cidades cearenses", disse Paiva.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria da Segurança Pública e questionou quais ações vêm sendo realizadas na tentativa de frear o aumento dos homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza em abril deste ano. Em resposta às perguntas enviadas pela reportagem, a SSPDS informou que não comenta estatísticas parciais de Crimes Violentos Letais Intencionais. No entanto, resssaltou que as forças de segurança atuam incessantemente para reduzir os crimes em todas as regiões do Estado. Sobre a Região Metropolitana, a Secretaria reforça que só no primeiro trimestre, a queda nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no território foi de 60,1%, indo de 368 vidas, em 2018, para 147 neste ano. Em março de 2019, a redução na região foi de 47,3%, caindo de 112 para 59.

A SSPDS informou ainda que trabalha em diversos projetos, como "o Big Data da Segurança Pública, que é um trabalho criado em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Universidade Federal do Ceará (UFC), que reúne informações a serem utilizadas não apenas na repressão policial, mas também na proteção social por áreas como educação, saúde, esporte e cultura". Por fim, destacou que "desenvolve outros projetos pautados na análise inteligente de dados, no uso de tecnologias e também na territorialização de locais que concentram as maiores incidências criminais. É o caso do Programa de Proteção Territorial e Gestão de Riscos (Proteger) da SSPDS, que atua com as instalações de bases fixas da Polícia Militar do Ceará. Inclusive, há previsão do avanço dessas instalações permanentes para as cidades da Região Metropolitana, o que impactará ainda mais na redução das estatísticas criminais do Estado".