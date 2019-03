PRF registra uma morte nas estradas do Ceará durante fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) registrou uma morte nas estradas federais durante o fim de semana no Ceará. Segundo o boletim da polícia, 13 acidentes foram registrados com 18 feridos.

O acidente fatal foi registrado no sábado (9), na rodovia BR-116, no km 47,9, no município de Horizonte. Um acidente entre um carro e carroça deixou uma pessoa morta. Outras duas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para o hospital.

Desde sexta-feira, 8, a PRF fiscalizou 1.351 veículos. Os agentes realizaram 803 testes de alcoolemia. Quatro pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool.