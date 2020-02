Porte de armas em estabelecimentos privados gera discussão

Há uma semana, um empresário e um delegado da Polícia Civil do Ceará protagonizaram um caso que repercutiu na sociedade e levantou uma série de questões. Até que ponto pode um policial estar sob posse de arma de fogo em um estabelecimento privado e sem estar de serviço? Quem fica responsável pela segurança dos populares quando há alguém armado e embriagado dentro de um espaço fechado? Como o agente consegue se autoproteger sem portar seu armamento?

Conforme lei estadual, é autorizado que agentes da Segurança Pública do Ceará entrem em estabelecimentos privados, como exemplo casas de show, portando armas de fogo. No último fim de semana, o sócio-proprietário do Austin Pub, Daniel Meireles, foi contra a prerrogativa. Ao negar que o delegado Huggo Leonardo de Lima Anastácio entrasse armado na casa de show, o caso foi parar na delegacia.

Daniel alega que a proibição baseia-se na tentativa de proteger a clientela, por conta de episódios problemáticos já enfrentados na casa. O delegado questiona o motivo de não ser cumprida a lei, que autoriza a entrada dele portando a arma. Nos últimos dias, o departamento jurídico do Austin Pub provocou as autoridades cearenses em busca de respostas. Dentre especialistas na área, há aqueles que divergem de opinião.

Na quinta-feira (30), o Poder Judiciário do Ceará se posicionou sobre o pedido formulado pelos proprietários do Austin Pub requerendo tutela provisória de urgência para que fosse determinado judicialmente que policiais armados e fora de serviço não pudessem ingressar lá. Conforme a Justiça, "a demanda tensiona entre direitos fundamentais de índole individual e transindividual, colocando em lados antagônicos o particular e o Estado, através dos seus agentes", sendo assim, a medida só pode ser analisada após o Estado do Ceará se manifestar. O prazo para a manifestação por parte do Estado deve acontecer em até 10 dias, contados a partir da data da decisão.

Manifestações

Para o assessor jurídico da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol-CE), advogado Leandro Vasques, a lei precisa ser cumprida e é preciso destacar que os "agentes de Segurança Pública devem estar em constante vigilância, razão pela qual, desde a formação nas academias aprendem que a arma deve ser a extensão de seu próprio corpo".

Vasques acredita que ao decidir pela manifestação do Estado ficou observado que o juiz "jamais vai revogar uma lei com um despacho, se ele é, justamente, o guardião da lei?". Já Vitor Holanda, representante da assessoria jurídica do Austin Pub, destacou que a principal intenção da ação promovida pelos empresários é regulamentar o uso da arma de fogo por parte dos policiais fora do serviço.

Holanda afirma que no Rio de Janeiro, por exemplo, é vedado ao policial entrar armado em casas de show e locais com aglomerações, caso este servidor não esteja de serviço. "As casas são obrigadas a colocar cofres na entrada para o policial guardar a arma. Aqui, nem podemos utilizar estes cofres porque não há determinação da lei. Queremos encontrar um denominador comum com o Estado para regulamentar", disse Vitor Holanda.

O advogado criminalista membro do Conselho Jovem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará, Thales Machado, pontua que o proprietário particular não tem o poder de restringir e, por isto, é preciso que o Estado regulamente de forma administrativa: "A administração pública precisa editar normas que proíbam. O policial, a autoridade, tem que ter a noção de que nem sempre será o melhor caminho andar armado. Exemplo, quando vai ingerir bebida alcoólica".

Risco social

Ao entrar com a ação, os advogados do Austin Pub, também representantes da casa de show Living, dos mesmos proprietários, informaram que desde novembro de 2019 foi adotada a política de não permitir a entrada de pessoas armadas dentro de seus estabelecimentos. A decisão, segundo os empresários, foi necessária em razão de "vários incidentes que colocaram em risco a vida de seus clientes e de seus colaboradores".

Antes da política interna, os empresários pediam aos agentes de Segurança Pública, na maioria das vezes policiais militares, civis ou federais, para assinarem uma declaração se comprometendo que por estarem armados não iriam ingerir bebida alcoólica. Ao analisar a consumação de determinados policiais que tinham assinado a declaração, a direção passou a perceber que constava consumo de bebidas alcoólicas, o que, segundo os proprietários "deixou claro que tais agentes públicos não estavam preocupados com os efeitos deletérios de tal comportamento".

Foram citados episódios, como na vez que houve disparo de arma de fogo contra a mão de um segurança. Outra situação mencionada foi o esquecimento de uma arma de fogo no banheiro do Austin Pub e determinado cliente, ao encontrar a arma e pensar que era de brinquedo, disparou no banheiro.

"É um risco evidente à sociedade. São casos extremamente pontuais, mas quando se trata de integridade à vida, a exceção deve ser tratada como máxima. Entendemos a prerrogativa dos policiais como relativa. Se acontece qualquer incidente lá dentro a casa é responsabilizada", acrescentou Vitor Holanda.

O advogado Leandro Vasques afirma ainda que com relação a andar armado e embriagado, a Adepol "não estimula a utilização de armas pelos policiais e delegados enquanto consumirem bebida alcoólica, muito embora não exista restrição na lei".