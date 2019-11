Policial militar é presa por desacato, no município de Pacatuba

Uma policial militar foi presa na madrugada deste sábado (16) por desacatar um comandante da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo informações, ela teria se envolvido em uma briga entre vizinhos e também foi agredida na confusão registrada no município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com a Polícia Militar, ao atender a ocorrência de uma confusão entre moradores na Rua 12, no Bairro Vila das Flores, a policial, que estava envolvida no conflito, discutiu com os agentes e com o comandante da equipe, sendo então presa pela composição.

Conforme a PM, a agente, que foi autuada por desacato a superior e desobediência, foi encaminhada para o presídio militar em Fortaleza .