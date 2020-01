Polícia Militar prende suspeito de três assassinatos nesta semana em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará prendeu, neste sábado (18), um suspeito de matar três pessoas no Bairro Taquara, em Caucaia, nesta semana. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, Jaime Rosa de Carvalho, conhecido como "Nem", foi capturado após fazer a terceira vítima, identificada como Lidemberg da Silva, na madrugada deste sábado (18). Com ele, foram encontradas duas armas.

Os outros dois mortos são João Paulo Soares Martins, 24 anos, e Bruno Oliveira Cruz, 28 anos. Eles eram colegas e estavam nas respectivas casas quando foram mortos na última quarta-feira (15), segundo a polícia, a mando de Jaime. De acordo com a Polícia Civil, João Paulo, Bruno Oliveira e Lidemberg da Silva possuíam antecedentes criminais por uso de drogas e porte ilegal por arma de fogo, e pertenciam a uma facção rival à de Jaime.

Os policiais apreenderam duas armas de fogo na casa do suspeito e estão em busca dos demais cúmplices dos crimes.