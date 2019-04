Polícia investiga morte de bebê de sete meses após suspeita de violência sexual

A Delegacia Municipal de Pedra Banca investiga a morte de uma criança de 7 meses, ocorrida neste sábado (6), no município de Pedra Branca, na Região Central do Ceará. A suspeita inicial era de que a bebê teria sofrido um estupro, informação não confirmada pela polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a informação chegou aos policiais civis após um acionamento feito pelo Hospital Municipal da cidade, onde a bebê deu entrada em razão de uma lesão suspeita nas partes íntimas, observada pelos médicos.

A Pefoce foi acionada e o corpo da bebê levado para o Núcleo da Perícia Forense na Região Central, na cidade de Quixeramobim. De acordo com as análises iniciais, não há confirmação de abuso sexual contra Layara de Castro Clara, mas as investigações continuam.

A SSPDS informou ainda que a própria mãe socorreu a criança para a unidade de saúde, após perceber que a menina não esboçava nenhuma reação quando dormia em uma rede. Layara já chegou sem vida à unidade de saúde.

Pai da menina tem material genético colhido

O pai da menina, que possui déficit motor em razão de um acidente vascular cerebral (AVC), também foi encaminhado à Pefoce, onde foi colhido material genético. Agora, somente com o laudo cadavérico será possível afirmar a causa da morte da bebê e se houve violência sexual.