Polícia investiga atuação de colombianos com agiotagem no Ceará

Mudar de país significa, muitas vezes, a busca por uma nova vida. Sul-americanos têm migrado para o Brasil à procura de emprego e melhor condição de vida. Porém, para a Polícia cearense, muitos colombianos têm cruzado a fronteira e vindo ao Estado para cometer crimes contra a economia popular. Pelo menos, 17 pessoas com essa nacionalidade foram detidas por agiotagem, no Ceará, entre 2018 e esse ano. A Polícia Civil investiga os casos.

Os crimes têm se espalhado por Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e interior. O 'modus operandi' é o mesmo, já conhecido pela Polícia: os estrangeiros concedem empréstimos e, em troca, cobram juros diários e abusivos. Em muitos casos, o devedor tem que pagar parcelas todos os dias ao credor.

A reportagem entrou em contato com dois serviços de agiotagem que seriam comandados por colombianos. Em uma ligação, quem atende é um homem que fala em espanhol, mas consegue ser compreensível para um brasileiro que não tem domínio da outra língua. O repórter afirma que tem interesse em adquirir um empréstimo, e o agiota já questiona qual o ramo do seu comércio. Ao saber que o dinheiro seria para uso pessoal do interessado, o credor responde que não faz para esse público, apenas para comerciantes.

Na ligação para outro "serviço", quem atende é uma mulher, aparentemente brasileira e com tom profissional de 'call center'. Ela revela que o empréstimo também é feito apenas para comerciantes e que um fiscal irá até o empreendimento avaliá-lo. Explica que o pagamento deve ser feito diariamente - em espécie e parcelado em até 20 vezes (20 dias seguidos). Avisa ainda que um funcionário irá receber o dinheiro no local todos os dias. Questionada, ela responde que a porcentagem de juros será acertada na visita do fiscal; e que a empresa não possui sede física. Todo o atendimento é feito no comércio do contratante.

Prisões

As detenções de colombianos se multiplicaram no Ceará desde 2018. Em Fortaleza, três homens com essa nacionalidade foram presos em flagrante no dia 4 de maio deste ano, pela Polícia Militar, no bairro Jardim Iracema, após denúncia anônima. Christian Felipe Lopes Benjumea, Janier Humberto Marquez Barragan e Jose Dorian Vanegas Benjumea estavam com R$ 7 mil e $ 2.178 milhões (valor em peso colombiano, que equivale a cerca de R$ 2.596), além de uma caderneta com anotações das dívidas e blocos de crediário, que foram apreendidos.

A reportagem apurou que, durante a abordagem policial, Jose Dorian tentou subornar os PMs com R$ 500. O trio foi autuado no 7º DP (Pirambu), da Polícia Civil, por associação criminosa, corrupção ativa e crimes contra a economia popular (conhecido como agiotagem). Em depoimento, Jose justificou que ofereceu o dinheiro aos servidores públicos porque estava nervoso, mas negou que pratica agiotagem e alegou que é sócio de um restaurante, localizado no Centro da Capital, e vende itens de perfumaria.

Os outros dois suspeitos também refutaram a participação nos crimes. Christian Felipe contou que vende lingerie e trabalha no restaurante do seu tio, Jose Dorian. Já Janier Humberto disse que está desempregado e tem conhecimento que alguns compatriotas trabalham com o empréstimo de dinheiro no Brasil, mas não seria o seu caso.

Os colombianos foram levados à audiência de custódia no dia 8 de maio último, quando a juíza da 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, determinou a substituição da prisão pela aplicação de medidas cautelares em liberdade, tais como uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal na sede da Central de Alternativas Penais, entrega dos passaportes e pagamento de fiança. O trio também foi proibido de sair de Fortaleza. A magistrada considerou que os suspeitos tinham bons antecedentes criminais e não representavam uma ameaça à sociedade.

Interior

No mesmo dia das prisões na Capital, 4 de maio, os colombianos Cristian Lopez e Kevin Franco e a brasileira Hadilla Oliveira (namorada de Kevin) foram detidos por agiotagem, ameaça e tráfico de drogas, em Iguatu, no Centro-Sul do Estado. Com o trio, foram apreendidos R$ 3,5 mil e uma pequena quantidade de maconha. Uma semana depois, a Polícia Militar capturou o também colombiano Hector Daniel García Tabares, no mesmo município.

Uma história semelhante aconteceu no Crato, no Cariri, em 30 de abril deste ano. Os colombianos Adolfo Leon Granda Agudelo e Eduar Farit Zapata Cartagena e a brasileira Ingridy Pinho Nobre de Aquino foram detidos por agiotagem e associação criminosa. Conforme a Polícia, o trio realizava empréstimos e cobrava juros de até 20%.

Crateús, no Sertão dos Inhamuns, tem o maior número de colombianos presos por agiotagem, desde 2018, no Ceará. Em julho do ano passado, a PM realizou a prisão de quatro estrangeiros. Em março do mesmo ano, cinco colombianos já haviam sido detidos por agiotagem e associação criminosa, no município.

Os advogados de defesa dos colombianos citados na reportagem não foram localizados. O cônsul da Colômbia em Fortaleza, único responsável pelo Consulado, não se encontrava na sede da Instituição, durante as ligações telefônicas.