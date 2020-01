Polícia Civil captura suspeitos de realizar disparos de escopeta perto de exposição no Crato

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional do Crato, realizou na manhã desta sexta-feira (17), deteve um homem suspeito de realizar disparos de arma de fogo em via pública na cidade de Crato, no interior do Ceará. Além do suspeito preso, três adolescentes foram apreendidos e serão investigados pela participação na ação ilícita, conforme a Secretaria da Segurança.

A Polícia conseguiu prender o suspeito após um vídeo circular nas redes sociais onde pessoas aparecem exibindo uma arma e disparando. Os tiros foram efetuados próximo ao Parque de Exposições do Crato.

O suspeito, Mariano Issac Sabino Caetano, 18, foi encontrado pela polícia no bairro Mutirão, em via pública. Ao ser revistado, um revólver calibre 38 foi encontrado e foi dada voz de prisão. O suspeito também indicou onde estava escondida a espingarda usada no vídeo.

Logo após, os agentes de segurança apreenderam três adolescentes suspeitos de terem participação no ato ilícito. Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional do Crato. Eles estavam com uma pequena quantidade de droga embalada, pronta para ser comercializada. O trio foi autuado por tráfico de drogas e será investigado pelo disparo de arma de fogo.