Operação Cronos II busca foragidos por homicídios e feminicídio no Ceará

Policiais civis do Ceará cumprem, na manhã desta terça-feira (28), mandados de prisão para prender foragidos da Justiça. Segundo Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alvos são suspeitos homicídio e feminicídio. A operação denomida "Cronos II" ocorre em outros 20 estados e no Distrito Federal. Na primeira fase, em agosto de 2018, 97 pessoas foram capturadas pelos policiais civis no Estado.

O número de mandados a serem cumpridos no Ceará não foi divulgado até a publicação. Participam da operação equipes dos departamento Técnico Operacional (DTO), de Polícia da Capital (DPC), de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia do Interior Norte (DPI Norte), de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Especializada (DPE), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e de Inteligência Policial (DIP).

Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), a operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). O monitoramento da operação é realizado direto do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília (DF).

O nome da operação, segundo a Polícia Civil, remete ao tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime.

Veja estados onde os suspeitos são procurados: