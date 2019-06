'Zé do Valério' troca tiros com agentes da Guarda Municipal de Crateús no Piauí

O suspeito de assassinar a universitária Danielle de Oliveira Silva, de 20 anos, em Pedra Branca, Zé do Valério, trocou tiros com uma equipe da Guarda Municipal de Crateús na noite desta quinta-feira (20). A ação aconteceu em Camará, no município de Buriti dos Montes, no Piauí, localizado a cerca de 55 km da cidade cearense.

Segundo informações repassadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Crateús, as forças de segurança cearenses montaram uma campana próximo a um olho d'água. Por volta das 23h, o suspeito apareceu no local e atirou contra os agentes logo após a abordagem.

Durante a troca de tiros, o suspeito conseguiu fugir e deixou para trás uma sacola com comida, água e outros pertences.

Com a ajuda de moradores da localidade, agentes do Batalhão de Divisas da Polícia Militar do Ceará, do 7º BPM e do Corpo de Bombeiros foram ao Piauí na quinta-feira para capturar e prender o suspeito.

O crime

O homem, identificado como José Pereira da Costa e mais conhecido como Zé do Valério, é procurado desde 24 de abril, dia do assassinato da estudante. Ele trabalhava como vaqueiro no sítio da família da jovem, em Pedra Branca.

Uma motocicleta utilizada por Zé do Valério foi encontrada abandonada no município, na última segunda-feira (18). O veículo foi apreendido pela Polícia Civil.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto foi encontrada na localidade de São Joaquim, com apoio dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O local fica próximo à residência de Zé do Valério, que de acordo com apuração policial, utilizou o veículo.