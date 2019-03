Vítima de tentativa de assalto amarra criminoso em poste até a chegada da polícia no Meireles

Um homem reagiu a uma tentativa de roubo, rendeu e amarrou o assaltante em um poste na noite desta quinta-feira (7) na rua Barão de Aracati, no Bairro Meireles, em Fortaleza.

Segundo uma testemunha que não quis se identificar, o homem caminhava pela rua, acompanhado de uma mulher, quando os dois foram surpreendidos pelo assaltante em uma motocicleta.

Vítima e assaltante lutaram, mas o homem conseguiu render o criminoso, que estava armado com uma faca.

Conforme o relato de moradores da área, que perceberam a ação criminosa frustrada após ouvirem gritos, o suspeito foi amarrado ao poste até a chegada da polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), com o assaltante a polícia encontrou, além da faca, uma bolsa feminina e outros bens roubados de outras vítimas na região.

Athyla Amorim dos Santos, de 35 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado ao 2° Distrito Policial. Ele já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e furto.