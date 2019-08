Vítima de assalto é jogada de carro em movimento durante perseguição no Conjunto Palmeiras

Um homem vítima de assalto foi jogado do próprio carro em movimento durante uma perseguição policial que teve início na Rua Catolé, no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (27). A vítima havia sido rendida pelos suspeitos momentos antes e estava sendo feito refém. Um adolescente e um homem foram detidos.

Conforme a Polícia Militar, o carro foi abordado durante um patrulhamento de rotina, após policiais suspeitarem da atitude dos ocupantes . Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor saiu em alta velocidade.

Na fuga, o proprietário do veículo foi jogado pelos criminosos próximo ao Anel Viário. O homem ficou com vários ferimentos pelo corpo e foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Os suspeitos foram cercados pela polícia e capturados minutos depois. Um deles é um adolescente 16 anos e o outro maior de idade. A dupla foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o carro foi recuperado.