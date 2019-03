Vigilante leva tiro de raspão na cabeça em assalto no Cambeba

Um vigilante identificado como Francisco José da Silva,49, levou um tiro de raspão na cabeça durante um assalto na Avenida Ministro José Américo, no Bairro Cambeba, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20).

De acordo com os policiais, o segurança foi abordado por pelo menos 3 homens em frente uma clínica, onde estava trabalhando. Francisco José reagiu ação e foi ferido pelos criminosos, que o levaram para a parte interna do estabelecimento e em seguida fugiram com a motocicleta e arma de fogo usada por ele.

Francisco foi socorrido por populares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Edson Queiroz e depois foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Ele estava consciente e chegou a conversar com familiares.

Já um dos suspeitos, identificado como Guilherme Dias dos Santos, 22 , foi preso e encaminhado para o 13º Distrito Policiail. A moto da vítima foi recuperada no Jardim Violeta, após os policiais fazerem o rastreamento do veículo.

A polícia realiza buscas para localizar os outros envolvidos no assalto e a arma da vítima.