Vigilante é preso suspeito de estuprar criança em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza

Um homem de 40 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (1) suspeito de estuprar uma menina de 11 anos de idade no município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a criança foi induzida a ingerir bebida alcoólica antes de ser abusada sexualmente. A companheira do homem, que estava no local do crime, também é investigada. Os nomes dos suspeitos não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

De acordo com o inspetor Antônio Moraes, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, a criança, que conheceu o casal em cultos frequentados pela família da vítima em uma igreja, foi até a residência do suspeito, na última terça-feira (31) após um convite dele para uma celebração de Ano Novo. “Os pais informaram que, há algum tempo, ele persuadia e aliciava a vítima pelo Whatsapp e, quando foi no último dia do ano, ele conseguiu convencer a criança a passar a noite na casa deles. Um cara de 40 anos consegue persuadir, manipular a mente de uma criança de 11 anos. Ela foi para passar o Ano Novo lá e, a família, ao perceber o sumiço da filha, acionou a Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.).

Conforme o inspetor, a menina estava em uma confraternização com os pais no bairro Vila União, fugiu do local e encaminhou-se, de ônibus, até o Terminal da Parangaba, onde solicitou a um mototáxi que a levasse até o endereço do suspeito. Em depoimento à Polícia, a criança afirmou que após o culto, o casal levou a menina para a casa deles. “Ele pagou para ela ir até lá. Na residência, o casal, que tinha comprado duas garrafas de vinho, convenceu a garota a ficar na varanda com eles. Lá, deram bebida alcóolica para a menina e, na frente da companheira, ele começou as investidas sexuais, tocando nas coxas da menina.”

Em seguida, Antônio Moraes informou que o casal e a menina se dirigiram até um dos quartos da residência. No aposento, os três se acomodaram em uma cama, onde os assédios contra a criança continuaram. “Ele a levou para o quarto. Após um tempo, ele pediu para que a companheira saísse de lá. Em seguida, trancou a porta, e a mulher insistentemente bateu para que Paulo abrisse, mas o homem passou cerca de 40 minutos sem atendê-la.” Para a Polícia, a vítima informou que o suspeito, ignorando os chamados da companheira, começou a beijá-la, tirar suas roupas e a estuprou.

Segundo o inspetor, apesar da família ligar insistentemente para saber o paradeiro da filha, nenhuma das ligações foram atendidas. Contudo, na tarde dessa quarta-feira, a menina finalmente havia entrado em contato com os familiares, informando que estava voltando para casa. Ao se encontrar com os pais, a garota informou apenas parte dos abusos: “Ela disse para o pai, inicialmente, que o suspeito só a tinha beijado. Porém, desconfiado, ele acionou a Polícia, para que o caso pudesse ser esclarecido.”

Antônio Moraes informou que, após a menina relatar à Polícia sobre todos os abusos sexuais e o estupro sofridos, um exame de corpo de delito foi realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) que comprovou a violência sofrida pela criança. “Além do depoimento da companheira dele e da própria vítima, o exame aferido confirma o que aconteceu.”

O suspeito, de acordo com o inspetor, que negou o estupro, foi preso em flagrante ainda na casa onde teria acontecido o crime. “Ele negou o tempo todo, até por que ele, por ser vigilante, sabe que é um crime grave, de 8 a 15 anos de reclusão . Ele apenas confessou que a levou para o quarto e que esteve com a vítima, mas que não praticou o ato”, afirmou o policial civil.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e no Artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por fornecer bebida alcoólica à uma criança. A mulher, conforme o inspetor, está sendo investigada pela Polícia. "Estamos investigando se houve participação da mulher no ocorrido. A priori, não foi detectada a participação dela, mas as investigações vão continuar. O inquérito tem dez dias para ser concluído e, se durante esses dez dias, for detectado que houve a participação dela, com certeza irá responder por co-autoria no estupro de vulnerável".

O inspetor salientou ainda a importância de relatar casos como esse para a Polícia e sobre o cuidado que os pais devem ter com os filhos em relação às redes sociais: “A gente sempre recomenda aos pais a não se conformarem apenas com o depoimento da vítima. É necessário conduzir o caso ao Conselho Tutelar, a uma delegacia especializada. Procure ajuda, procure a Polícia”, finalizou.

[Atualização às 13:39, de 03/01/20] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente no título que a prisão havia ocorrido em Maracanaú. A informação correta é que o suspeito foi capturado no município de Pacatuba.