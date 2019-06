Vigilante é morto durante partida de futebol no Estádio Municipal de Campos Sales

Um vigilante foi morto a tiros na noite deste domingo (9), no município de Campos Sales, a 596 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o vigilante identificado como Jean Kildery de Sousa, de 41 anos, foi assassinado enquanto assistia a um jogo de futebol dentro do estádio da cidade, o Moraisão. A partida era válida pelo campeonato municipal.

Após matar o vigilante, os suspeitos efetuaram vários tiros contra um sargento da Polícia Militar, que se encontrava do lado de fora do estádio, e atingiu de raspão no rosto uma pessoa que estava perto do estádio. Esses dois atingidos não tiveram ferimentos graves.

O crime

A polícia apurou com testemunhas que os dois homens pararam a moto do lado de fora do estádio. O garupeiro desceu do veículo, tirou o capacete e entrou no campo de futebol. Depois, o suspeito efetuou pelo menos seis tiros, a queima roupa na vítima. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, porém já encontrou o vigilante sem vida.