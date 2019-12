Vigilante é morto a tiros no bairro Itaperi; adolescente que teria participado do crime é apreendido

Um vigilante foi morto a tiros enquanto trabalhava em um condomínio no bairro Itaperi, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, o vigilante Antônio Leandro Gomes de Andrade, de 34 anos, trabalhava em um condomínio quando foi atingido por tiros de arma de fogo.

Um adolescente de 17 anos que teria participação no crime foi apreendido e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias acerca do homicídio.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e para o número (85) 99111-7498 que é o WhatsApp do DHPP, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.