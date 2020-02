Vigilante é executado dentro de maternidade em Forquilha, no Norte do Ceará

Um vigilante foi assassinado a tiros, na madrugada desta segunda-feira (3) dentro da maternidade de Forquilha, cidade no Norte do Ceará, a 208 km de Fortaleza. Segundo o secretário de Segurança do município, o tenente da Polícia Militar João Batista Sousa, o crime ocorreu no início da madrugada, por volta da 1h da manhã.



O secretário também afirmou que dois suspeitos entraram na maternidade e, quando localizaram o vigilante, identificado como Antoniel Lira, mataram-no com vários tiros. “Dois indivíduos chegaram de moto e adentraram no pronto-atendimento do hospital de Forquilha. E lá pediram para as pessoas ficarem deitadas no chão. Foi uma execução”, disse.

Após os disparos, os dois homens fugiram. A Polícia Civil de Forquilha investiga o caso. Até a manhã desta segunda-feira, ninguém foi preso. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda o posicionamento do órgão sobre o caso.