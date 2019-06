Vigilante é baleado e tem arma roubada durante assalto em escola no Bairro Jóquei Clube

Um vigilante da Escola Estadual Heráclito de Castro e Silva foi baleado durante um assalto na tarde desta terça-feira (25), na rua Araripe Macêdo, no Bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela escola.

Durante o assalto, o vigilante teve a arma, celular e dinheiro em espécie levados, segundo informações da polícia. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A reportagem do Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), e aguarda resposta sobre a ocorrência.