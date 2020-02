Vídeos mostram carros trafegando na contramão na Av. Washington Soares em meio a relatos de arrastão

Motoristas trafegaram pela contramão na Avenida Washigton Soares, no fim da tarde desta terça-feira (25), ao receberem relatos de que estava acontecendo um arrastão na via. A Secretaria da Segurança informou que enviou equipes ao local e não encontrou "conduta ilícita" nem recebeu registro de boletim de ocorrência sobre o caso.

Em vídeos enviados ao Sistema Verdes Mares, é possível ouvir o som intenso de buzinas e observar o desespero de quem passava pelo local. Nas imagens, alguns motoristas fazem a conversão na própria pista e, em seguida, trafegam pela contramão da Avenida Washington Soares, acelerando rumo a ruas paralelas.

Outros ficam presos em um engarrafamento no cruzamento das avenidas Washington Soares com Edilson Brasil Soares, onde teria ocorrido a movimentação.

"É arrastão. O pessoal tá falando que é assalto", ressalta um passageiro que está em um carro preso no congestionamento. "Vai desviando, vai saindo", recomenda ele à motorista. Nos vídeos, entretanto, não é possível visualizar nenhum suspeito.

Carolina Medeiros, contadora, passava próximo ao local no momento em que tudo aconteceu. "Moro ali próximo, mas como a cidade está insegura, não peguei o caminho que faço de costume, e fui pela avenida (Washington Soares). Estava um buzinaço de carros, vários vindo na contramão e fiquei assustada. Eu não estava no arrastão, mas todos sinalizavam que teve. Dei a ré e peguei outra rua".

De acordo com Carolina, algumas pessoas próximas a ela viram de perto o ocorrido e relataram que havia homens encapuzados realizando os assaltos na via.

Secretaria da segurança

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que as composições do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, mas que mesmo após diligências ao longo de toda a Avenida Washington Soares, "nenhuma conduta ilícita ou vítimas de supostos roubos na região" foram identificadas.

"Além do BPRE, o patrulhamento também contou com equipes da Força Nacional", complementa a SSPDS.

Boletim de ocorrência

O órgão destaca ainda que "não há registro de Boletim de Ocorrência (BO) nas delegacias que cobrem a área". Sendo assim, orienta que as vítimas de algum crime na região procure uma das unidades da Polícia Civil para noticiar o fato.