Vídeo mostra três homens com máscaras de proteção individual assaltando mercadinho em Maracanaú

Um mercadinho foi assaltado por três homens na tarde desta terça-feira (26), em Maracanaú, na Grande Fortaleza. A ação dos suspeitos foi gravada por câmeras de segurança que os mostram usando máscaras de proteção individual e bonés. Antes de ir embora, um dos assaltantes tenta danificar o equipamento de gravação.



No vídeo, é possível ver dois homens entrando no estabelecimento comercial e um deles aponta uma arma para a vítima, um senhor que está sentado próximo a um balcão. Enquanto isso, o outro retira o dinheiro do caixa. Um terceiro suspeito entra no local e chega a pular o balcão. Ele pisa na gaveta do caixa, momento em que as cédulas e moedas caem no chão e ele junta o material com a ajuda dos comparsas.

A Polícia Civil informou que foi acionada e enviou equipes para fazer buscas pelos autores da ação criminosa na região, mas até o momento ninguém foi preso. Ainda não houve registro de boletim de ocorrência sobre o assalto na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, que cobre a área.

A polícia ressalta que durante a a pandemia, as ocorrências podem ser registradas na Deletron, que é a delegacia eletrônica, onde as ocorrências podem ser feitas em qualquer horário do dia e da noite.