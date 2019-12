Vídeo mostra torcedor efetuando disparos de arma de fogo em festa de torcida organizada do Ceará

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra disparos de arma de fogo sendo realizados em uma festa de torcedores do Ceará, nesse domingo (1º), em uma das sedes da torcida organizada Cearamor na Avenida João Pessoa, no bairro Damas, em Fortaleza.

O vídeo foi gravado depois da partida do time cearense contra o Athletico/PR, na Arena Castelão. Nas imagens, é possível ver um dos torcedores atirando para o alto enquanto acontece uma apresentação musical.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 11° Distrito Policial (DP), está ciente do vídeo que mostra, conforme a SSPDS, supostos disparos de arma de fogo sendo efetuados durante a festa de uma torcida em Fortaleza e que a delegacia investiga o caso.

A reportagem entrou em contato com a Cearamor para que a direção da entidade comentasse o incidente, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta.