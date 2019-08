Vídeo mostra suspeitos de matar casal na Serra do Cruzeiro caminhando na mesma direção das vítimas

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil registraram o momento em que dois suspeitos de matar um casal homoafetivo na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga, aparecem caminhando na mesma direção das vítimas. O material faz parte das investigações da polícia, que já identificou um adolescente de 17 anos e um maior de idade.

Conforme o registro do vídeo, o casal Erenilson Moreira Cavalcante e Guilherme Pereira de Sousa seguiu em direção a serra no horário das 21h38, do dia 3 de agosto, data em que o crime aconteceu. Os dois eram namorados e costumavam passear na região.

Às 22h33, cerca de uma hora depois que as vítimas passam, os dois suspeitos do crime aparecem nas imagens caminhando na mesma direção do casal. Os homens carregam objetos, que a polícia suspeita que seja um facão ou um pedaço de madeira.

Conforme as investigações, o homem que aparece do lado esquerdo do vídeo, próximo ao meio-fio é o adolescente. As câmeras não registraram o momento que os suspeitos retornam da Serra do Cruzeiro após a morte de Erenilson e Guilherme.

A polícia solicita a população que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos que aparecem nas imagens seja repassada para os números (85) 3377-1121 ou 98973-0642 (Whatsapp). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Os corpos dos jovens só foram encontrados dois dias depois, em 5 de agosto. Eles estavam com marcas de violência e lesões que podem ser decorrentes de arma de fogo ou de objeto perfurocortante. A Perícia investiga as causas da morte.