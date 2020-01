Vídeo mostra suspeitos armados invadindo quadra onde três foram baleados

Imagens de câmeras de segurança da quadra de uma escola particular onde duas pessoas atiraram contra adolescentes que participavam de um campeonato de futebol, no Bairro José Walter, em Fortaleza, mostram o momento em que os suspeitos entram no local armados e de capacete. O caso ocorreu por volta das 19h30 desta quarta-feira (15). Pelas câmeras também é possível ver que o vigilante do espaço percebe a entrada dos criminosos, mas não consegue esboçar reação, já que a dupla invade a quadra mostrando a arma.

Três adolescentes foram baleados na ação, e socorridos com vida. A partida de futebol acontecia no Centro Educacional Doris Johnson e era promovida por um projeto social desenvolvido e mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dentre os feridos, dois são alunos matriculados na instituição e a outra vítima é uma jovem que assistia ao jogo.

De acordo com o delegado do 8º Distrito Policial, Breno Fontenele, um dos baleados, um adolescente de 17 anos, seria o alvo dos disparos. Um suspeito foi identificado, e também seria um adolescente, conforme o delegado. Mas ninguém foi preso até o momento.

A polícia acredita que o crime tenha relação com brigas entre facções rivais, já que o suposto alvo e o suspeito identificado residem em bairros diferentes comandados por facções inimigas.

“Foi confirmado que um dos adolescentes baleados, de 17 anos, seria o alvo da ação criminosa. Após ele entrar no colégio, diferença de três minutos, os indivíduos invadiram a escola, concentram tiros neles e, infelizmente, vêm a alvejar mais outras duas pessoas. Mas, graças a Deus, nenhum corre risco de morte. Inclusive dois já receberam alta médica”, reforça o delegado.

Uma pessoa chegou a ser conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas não foi reconhecida pelas vítimas, sendo liberada em seguida.

'Um pesadelo’

A mãe de um dos feridos chegou a ouvir os tiros disparados na quadra. “Foi um pesadelo, um filme de terror que eu não desejo a ninguém. Porque eu já temia que isso acontecesse, mas jamais imaginei que meu filho seria uma vítima. Não tem envolvimento com nada, vem de casa para a escola, da escola para a igreja”, disse a mulher, que não quis ser identificada.

O tio da vítima, que também não quis ter a identidade revelada, viu uma motocicleta passando na rua em alta velocidade após a ação criminosa.

“Logo depois passou uma moto aqui em frente, muito rápida, com uma pessoa em alta velocidade, como se tivesse se evadindo”, comentou.

A polícia confirma que os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Câmeras registraram tudo

As imagens registradas por câmeras de segurança do colégio mostram a correria e o tumulto no local. O grupo que assistia à partida corre quando o primeiro tiro é disparado. Em seguida, os dois suspeitos aparecem correndo pela quadra, ambos de capacete, atirando na direção de um jovem. A vítima tenta correr, mas é perseguida pelos criminosos.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha José Walter. Em seguida, duas ambulâncias do Samu fizeram a transferência dos estudantes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital.