Vídeo mostra roubo de carro na Avenida Washington Soares, em Fortaleza

Homens armados assaltaram um carro e pertences de uma vítima na calçada de uma loja na Avenida Washington Soares, no Bairro Luciano Cavalcante, na noite da última quarta-feira (28). A Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares foram acionados e fizeram buscas pela região.

Uma câmera de segurança da área registrou a ação. As imagens mostram que uma das vítimas sai de ujm estabelecimento em seu carro quando um outro veículo chega ao local e, rapidamente, os homens armados anunciam o assalto.

Os dois suspeitos fazem as duas mulheres saírem do carro e levam os pertences de um homem que estava passando pelo local. Os criminosos fugiram no carro roubado.

Pelo menos mais um suspeito, que estava dirigindo utilizado para o crime, também está envolvido na ação.

Segundo a SSPDS, as vítimas não registraram Boletim de Ocorrência. O veículo foi cadastrado no alerta provisório da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e pode ser monitorado pelos sensores do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia)

O carro e os suspeitos não foram identificados.até apublicação.