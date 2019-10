Vídeo mostra pai abandonando corpo de filha de 7 meses em lagoa do bairro Sapiranga

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o vendedor Robert da Silva Pereira, 27 - suspeito de matar a ex-companheira Luana da Silva e a filha Maria Louise - transporta o corpo da criança, de 7 meses, em uma sacola plástica, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada do último domingo (27). O corpo da mulher foi deixado em um terreno próximo.

Por meio das imagens, é possível ver o suspeito estacionando o carro em uma rua próxima à Lagoa do Soldado e saindo do automóvel com uma sacola, na qual a filha estaria, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Mariana Diógenes, da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Robert retirou a menina do saco em que estava antes de deixá-la na lagoa. "Ele disse que viu que ela (a criança) não boiava e esperou ela emborcar e foi embora. A Perícia ainda vai apontar se foi sufocamento ou afogamento (a causa da morte)", disse.

Maria Louise e Luana da Silva foram encontradas mortas no último domingo (27), no bairro Sapiranga. A corpo da mãe da criança, Luana, foi deixado em um terreno envolta por um saco plástico, a cerca de 1 km de distância da filha, segundo a delegada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Robert foi autuado em flagrante na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, após confessar o crime, na última terça-feira (29).