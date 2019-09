Vídeo mostra momento em que carro de criminosos atinge moto de professor, em Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a moto do professor Sandro Luís da Paixão Xavier, de 40 anos, atinge o carro de criminosos em fuga, na noite desta sexta-feira (6), no bairro Dionísio Torres em Fortaleza. A vítima trafegava na Rua Professor Francisco Gonçalves quando o veículo dos suspeitos avançou a preferencial.

Com o impacto, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram do local a pé. As imagens mostram o professor desacordado na rua e logo em seguida a tentativa de populares de reanimá-lo. Em outra imagem, é possível ver a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Polícia Militar, Sandro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ele era mestre em computação aplicada e gerenciava o núcleo de tecnologia da informação de um instituto da prefeitura. Momentos antes do acidente acontecer, os ocupantes do veículo, cerca de quatro homens, haviam invadido uma casa na Alameda Jasmim, na Cidade 2000 e roubado os pertences do local.

A polícia foi acionada e o carro foi localizado através das câmeras de monitoramento no Bairro Aldeota, onde teve início a perseguição. Dentro do carro a polícia encontrou um aparelho de TV, os objetos que haviam sido roubados da casa e um revólver.