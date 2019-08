Vídeo mostra momento em que carro conduzido por idoso atropela motociclista

O sistema de videomonitoramento de um posto de combustível, localizado na Avenida Gomes de Matos, registrou o instante no qual Raimundo Pereira da Rocha, 71 anos, trafegando em um carro, na contramão, colidiu com um motociclista na tarde deste domingo (18), no Bairro Montese. Nas imagens, é possível ver a vítima sendo arremessada pelo impacto da colisão com o veículo.

O idoso, após atropelar o piloto da motocicleta, seguiu na avenida até bater em outro automóvel em um cruzamento da via com a Rua Vasco da Gama. O motorista do outro veículo, identificado como Francisco Flávio da Costa, 50 anos, que ficou preso às ferragens, recebeu os primeiros socorros por uma equipe do Serviço de Autoatendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Bairro Centro, Fortaleza.

O motociclista também foi socorrido pelo Samu. Raimundo Pereira não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.