Vídeo mostra dupla assaltando motociclista e roubando veículo, na Grande Fortaleza

Câmeras de segurança de uma residência flagraram dois homens armados assaltando um motociclista e tomando a moto dele na noite desta quinta-feira (18), no bairro Alto Alegre, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, por volta das 19h.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela vítima no 20º Distrito Policial, o jovem, de 24 anos, estava na frente da casa do cunhado quando os dois homens armados chegaram em uma moto, fizeram abordagem e roubaram o veículo dele. A vítima, que preferiu não se identificar, também relata que os suspeitos agiram de forma violenta.

Em nota, a Polícia Civil informou que faz buscas para capturar e prender os autores do crime.